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Московский листок

Депутаты начали борьбу за увеличение своих доходов

Опубликовано 29.09.2018 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Депутаты начали борьбу за увеличение своих доходов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не поддерживает выделение представительских расходов депутатам нижней палаты. Так он отреагировал на заявление своей коллеги Веры Ганзи, заявившей, что ей не хватает депутатской зарплаты в 380 тысяч рублей.

Депутатам не хватает зарплаты в 380 тысяч 

Володин против того, чтобы "создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства".

Касаясь вопроса создания специальных фондов или выделения представительских средств, Володин указал на то, что для управления этими средствами необходимо создавать дирекции, а это относятся к компетенции исполнительной власти, хозяйственных структур, важно понимать, что есть опасность коррупции и использования этих средств не по назначению.

***

Интересно, когда это опасность коррупции и нецелевого использования средств кого останавливала?

Депутаты ясно говорят - им не хватает денег. Что такое 380 тысяч рублей? Это 5 тысяч долларов всего. На эти деньги, конечно, трудно вести образ жизни, сопоставимый с образом жизни миллионера, а хочется. Летать первым классом, останавливаться в пятизвездочном отеле, ездить в авто представительского класса. Ну и откладывать что-то на тот период, когда срок депутатских полномочий закончится, а потребности останутся...

Есть, конечно, разные завистники, которые живут на 15-20 тысяч, и не долларов, а рублей. Но кто ж им мешает зарабатывать больше?

Вот депутатам - никто не мешает, и, полагаю, своего они добьются.

А.Б.



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