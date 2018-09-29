Первый пошел: потерпел крушение истребитель пятого поколения

В штате Южная Каролина потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35B. Пилот в ходе аварии успел воспользоваться катапультой и находится под наблюдением медиков. Это первый случай крушения самолета данного типа.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, США потратили на нее около полутора триллиона долларов. Столкнувшись с рядом проблем, разработчики превысили запланированную норму расходов на сотни миллиардов. Истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем ранее планировалось. Стоимость одного изделия составляет 150 миллионов долларов. Каждый час полета самолета обходится в 35 тысяч.

Новый самолет F-35 разработали в трех вариантах: наземный истребитель для нужд американских ВВС, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель для нужд американского ВМС.

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Самолеты время от времени падают, в этом нет ничего удивительного - они же тяжелей воздуха.

Но вопрос в другом - вот упал самолет, и 150 миллионов долларов сгорели. Это самолет создавался как "дешевый", типа легкого фронтового истребителя, рассчитанного на массовое производство и массовые же потери в случае войны.

Для сравнения - МиГ-29 (то есть тот самый легкий фронтовой истребитель) в современной модификации стоит порядка 22 млн. долларов. Соответственно, МиГов произведено 1600, а F-35 всего 300, причем для армий целого десятка стран.

Все это к тому, что самолеты такого типа создаются вовсе не для большой войны. Перед последней большой войной, скажем, МиГ-1 и МиГ-3 за два года было произведено более полутора тысяч. А всего массовых серий самолетов - десятки тысяч.

А теперь прикиньте сами, в какую сумму обошлась бы постройка тысяч F-35. Таких денег просто в природе не существует.

Эти машины существуют, чтобы демонстрировать полное превосходство в воздухе Соединенных штатов, а не для того, чтобы воевать в большой войне и нести в ней массовые потери. Удар по наземным целям в Афганистане, заведомо безответный. Но не воздушный бой сразу с десятком МиГ-29, безусловно устаревшими по сравнению с истребителем пятого поколения. А соотношение в большой войне будет именно такое, один к десяти.

Анатолий Баранов