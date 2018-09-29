Избитый полицаями после краснодарского митинга противников пенсионного грабежа адвокат Беньяш арестован

Ленинский районный суд Краснодара арестовал на два месяца адвоката Михаила Беньяша. Об этом в своем телеграм-канале написал адвокат международной группы "Агора" Павел Чиков. Беньяша обвиняют по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Причем после задержания Беньяш сам был избит стражами порядка, которые в итоге стали потерпевшими.

Беньяша защищают 11 адвокатов. В суде Беньяш рассказал, что у него есть двухмесячный сын, и он не знает, где он находится. Мать ребенка находится на операции. Защитники задержанного просили избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом.

Во время чтения решения судья волновалась и часто запиналась.

Беньяша задержали сотрудники полиции в штатском 9 сентября. Задержанная вместе с ним Марина Басманова рассказала, что адвоката избили по пути в отдел полиции. На него составили протоколы за неповиновение полицейским и проведение публичной акции без уведомления. После этого его арестовали на 15 суток.

На выходе из спецприемника адвоката вновь задержали. Его заподозрили в применении насилия к сотруднику полиции и воспрепятствовании правосудию.

25 сентября суд продлил срок задержания Беньяша. Его госпитализировали с подозрением на двустороннюю пневмонию. Однако этот диагноз не подтвердился.

В суде младший сержант полиции Долгов, участвовавший в задержании Беньяша, дал показания. "Прошу отметить, что насилия мы к Беньяшу не применяли. Чтобы вытащить его из машины, мы взяли его за руки, ноги и другие предметы одежды", - приводит слова стража порядка микроблог Twitter штаба Навального в Краснодаре.

По версии сотрудников полиции, Беньяш сам согласился проследовать в городской отдел полиции, но затем на парковке "стал наносить себе телесные повреждения по различным частям лица, биться головой об стекло автомобиля, ногами выбивать двери, пытался покинуть отдел полиции бегством, на неоднократные требования сотрудников прекратить хулиганские действия отвечал грубым отказом, пытался спровоцировать драку".

Адвокат Алексей Аванесян обнародовал в Facebook версию самого Михаила Беньяша. По его словам, его избили сотрудники полиции сначала в машине, а потом в здании ОВД на улице Октябрьской. Как пояснял позднее Беньяш в суде, младший сержант Юрченко за то, что адвокат не отдал ему свой телефон, "решил сломать ему руку, а потом задушить". "В определенный момент Юрченко решил, что всего этого маловато и попробовал выдавить мне глаз", - добавил Беньяш. В полицейском участке адвокату нанесли удар по голове такой силы, что повредили барабанную перепонку. Слух к защитнику в полной мере так и не вернулся.

Кстати, свидетелем избиения была подзащитная Ирина Бархатова, но следователь, а потом и суд отказались ее опрашивать.

В профессиональном сообществе многие встали на его защиту. 320 адвокатов из 50 регионов обратились в Федеральную палату адвокатов с просьбой защитить Беньяша, пишет "Югополис".

Диск с видеозаписью задержания Михаила к уголовному делу приобщать не стали. Однако приобщен талон-уведомление о приеме у Беньяша заявления об избиении. Он доказывает, что адвокат первым пожаловался на насилие, а полицейские в отместку на это подали встречное заявление, которому следователь тут же дал ход.

Адвокат Аванесян был готов внести залог за своего коллегу в 100 тысяч рублей, но суд отклонил это предложение.

Обращаясь к судье и слушателям, Беньяш перефразировал известного борца с нацизмом, пастора Мартина Нимеллера. "Когда пришли за свободой выборов, адвокаты молчали, ведь мы вне политики. Когда пришли за журналистами, мы молчали. Теперь за адвокатами пришли - и кто теперь даст голос в нашу поддержку?" - сказал обвиняемый юрист.

Он также обвинил власти в развязывании государственного террора в стране. "По всей России ездят машинки с людьми, которые в случае необходимости хватают людей и увозят. Иногда в отдел полиции, а иногда в поле - копать яму. В настоящий момент в Краснодарском крае существует настоящий террор, выражающийся в похищении гражданских активистов", - пояснил адвокат.

Он также призвал россиян не быть равнодушными. "Я верю, что рано или поздно придет день, когда Россия будет свободной, суды независимыми, а адвокаты уважаемыми. Берегите свою свободу и не оставайтесь равнодушными", - заключил Беньяш.

По его мнению, обвинение сфабриковано. "Я адвокат с 2006 года, а в судах работаю с 2003. У меня 2 положительных решения в ЕСПЧ, одно из которых полностью повернуло судебную практику в РФ. Когда читаешь дело, создается впечатление, что Беньяш сошел с ума. Я не сошел с ума, я логичен и последователен", - сказал адвокат.

По его мнению, в России не работают даже основные принципы правосудия. "Недопустимые сомнения в показаниях потерпевших Юрченко и Долгова прямо опровергаются видеозаписями моего задержания, показаниями моими и очевидца Бархатовой. Но поскольку в России презумпция невиновности отменена как экстремистская норма, то показания потерпевших всегда будут иметь больший вес, чем показания свидетелей и чем видеозапись. Мы все понимаем, почему. Таким образом бандитское государство защищает само себя, закрепляя выученную беспомощность граждан", - добавил обвиняемый.

Напомним, вчера Хамовнический районный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об аресте участника несогласованной акции против пенсионных изменений Ивана Белякова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"27 сентября в суд поступили материалы дела об избрании в отношении обвиняемого Белякова меры пресечения в виде заключения под стражу. Органам следствия было отказано в удовлетворении заявленного ходатайства", - сказал собеседник агентства, уточнив, что суд никакой меры пресечения Белякову не избирал.

По версии следователей, Беляков, находясь 9 сентября на несанкционированном митинге в центре Москвы, ударил находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, причинив ему ушиб мягких тканей. Уголовное дело было возбуждено 26 сентября, и в тот же день Белякову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья").

Ранее Хамовнический суд Москвы заключил под стражу до 9 ноября двух других участников несанкционированного митинга, Виктора Федосеева и Василия Костылева. Им предъявлены аналогичные обвинения. Согласно материалам дела, Костылев ударил одного полицейского кулаком в лицо, второму нанес удар и, схватив за шею, повалил на землю. А Федосеев ударил в ухо сотрудника Росгвардии, что привело к рваной ране. 9 сентября в 33 городах в связи с акциями протеста, организованными сторонниками оппозиционера Алексея Навального, было задержано 1018 человек. Некоторых активистов задерживали превентивно.

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