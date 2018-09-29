Киевская хунта готовится к открытию второго фронта?

Венгрия на Генассамблее ООН выразила недоумение наращиванием Киевом военной мощи в Закарпатье, рядом с венгерской границей. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что «это довольно необычно» со стороны украинских властей — перебрасывать войска к границе страны-члена НАТО. Ранее Будапешт обвинил президента Украины Петра Порошенко в разжигании ненависти к венграм.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто полях Генеральной Ассамблеи ООН высказал недоумение относительно планов Киева перебросить войска в Закарпатскую область – вплотную к венгерской границе.

Венгерский дипломат указал, что Будапешт не понимает замысла украинских властей. Сийярто подчеркнул, что «это довольно необычно» со стороны Киева — перебрасывать войска к границе страны-члена НАТО.

«Какой в этом смысл — надо спросить их, я не знаю ответа», — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором украинская военная техника движется в сторону Закарпатья, передает ФАН.

Тремя днями ранее

Сийярто заявил, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает государственную антивенгерскую политику и откровенное разжигание ненависти к венграм.

По словам венгерского дипломата, Порошенко считает, что это дает ему поддержку народа Украины. Сийярто также подчеркнул, что предстоящие выборы на Украине могут изменить данную ситуацию.

В тот же день националисты Украины провели у здания министерства иностранных дел страны митинг с требованием выслать из страны венгерского консула. Участники акции назвали Венгрию «страной-агрессором на дипломатическом уровне».

«Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без пропорционального ответа с венгерской стороны», — так ответил на происходящее Сийярто.

В середине сентября украинские СМИ сообщали, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины начало выдавать украинцам венгерские паспорта. Населенный пункт Берегово находится на самом западе Украины – в 3,5 км от венгерской границы.

В ходе процедуры вручения венгерского удостоверения личности получающий угощается бокалом шампанского в честь обретения второго гражданства и инструкциями дипломатов — не сообщать о получении документов украинским властям.

При этом граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии, а затем торжественно прослушивают гимн новой родины. В украинских СМИ размещено видео данной процедуры.

«Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог», — трижды повторяют граждане текст клятвы получающие паспорта на фоне венгерского флага. В посольстве Венгрии в Киеве отказались давать комментарии по данному поводу.

Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на это пригрозил венгерским чиновникам санкциями и депортацией.

Сийярто же назвал недружелюбным актом использование информации о выдаче венгерского гражданства в политических целях. Он охарактеризовал как нормальную практику наличие двойного гражданства в ЕС и усомнился, что Украина действительно серьезно настроена на вступление в Евросоюз и НАТО.

От редакции: Да и с Польшей как-то не очень получается дружить киевским правящим господам. Странноватая евроинтеграция: ЕС воспринимается элитами как некая абстракция, некая высшая цивилизованность, "чистейшей прелести чистейший образец", однако конкретные страны-члены ЕС, Польша, Венгрия - вот, уже враги. Польша на Львов посягает, Венгрия - якобы на Закарпатье... Вот оно, каково советские границы упразднить, а постсоветские - укреплять. При том что для миллионов заробитчан, для безработных Украины Польша - единственная кормилица, где они готовы подённо, заведомо дешевле, чем сами поляки, трудиться... То есть "евроинтеграция" имеет как бы этажи: на верхнем польские водопроводчики чинят парижские и берлинские коммуникации, на среднем этаже рабочая сила подешевле, украинская, на нижнем - страны-поставщицы сырья и дешёвой рабсилы (нефти, газа, коими являтся и РФ, и Украина, не умеющие объединиться). Украина же ещё является и крупнейшим поставщиком дешёвых сигарет в Евросоюз - сигареты это почти укробайтеры, только одноразовые.

Милитаризм, избранный Порошенко как основная пиар-стратегия на грядущих президентских выборах, явно надо оправдывать и определёнными, последовательными действиями внутри страны. Вот, синий глупый билборд "Армия, мова, вира", нынче заполонивший Киев - воплощается уже и на венгерском направлении. Что, Украина готова на ассигнования ЕС, оружием ЕС и США вести войну с Евросоюзом же, то есть на два фронта (если учитывать постоянные боевые действия в ДНР и ЛНР)? Воистину призрак фашистской Германии так и витает над доморощенными милитаристами постсоветских пространств. Жалко не их, жалко гибнущих в рамках их предвыборного пиара "патриотов" - они-то свято веруют, что защищают "государство", государственность, как нынче модно говорить в РФ...

Д.Ч.

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