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Московский листок

Собянинские экс-банкирши "чистят" кадры "Ковчега", чтобы лишить детей помещений

Опубликовано 29.09.2018 автором Ангелина Потеряйко в разделе комментариев 1

беспредел москва собянин ковчег
Собянинские экс-банкирши "чистят" кадры "Ковчега", чтобы лишить детей помещений

28 сентября 2018 года после более 30 лет безупречной работы на посту директора филиала "Ковчег" была с нарушением трудового законодательства уволена Татьяна Юрьевна Муравьева - талантливый организатор, человек преданный своему делу. Это она создала "Ковчег" в том виде, в котором мы его знаем и любим, с теми уникальными педагогами, к которым ходит не одно поколение детей нашего Тверского района.

Инициатива увольнения принадлежит Префектуре, а именно - зампрефекта Тиуновой Л.И., женщине, пришедшей заниматься социальными проблемами округа... из банка.

Травля "Ковчега" и Татьяны Юрьевны исполнительной властью нашего округа идет уже не первый год. Под угрозой - секции и помещения. Главное - помещения в драгоценном Тверском районе.

Но не менее лакомые кусочки - и в ваших районах ЦАО.

Цель Префектуры - сжать наши филиалы до минимума, сделать занятия платными, ведь у города "нет денег на социалку", т.е. на наших детей и инвалидов, на малоимущие семьи.

Много писать не буду - история нашей борьбы за "Ковчег" уже измеряется томами переписки со всеми органами власти.

И будет продолжаться!

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Всего комментариев к статье: 1
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пиндоская либерально-фашистская хунта старика С.Ракова проводит геноцид
жестокий написал 29.09.2018 12:23
и беспощадный.
Климаксовый пиндоский старик С.Раков люто,по-звериному ненавидит
москвичей.
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