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Московский листок

Кадры решают стать промо-моделями

Опубликовано 29.09.2018 в разделе комментариев 2

выборы собянин
Кадры решают стать промо-моделями

Молодая начальница отдела государственной службы и кадров Московской административной дорожной инспекции, Подгорная (девичья фамилия - Сучеленкова) Мария Андреевна https://www.mos.ru/madi/structure/person/103801093/, назначенная на должность только этим летом, явно не украшает статус государственного служащего и даже печально известную МАДИ!

Еще в 2015 году Сучеленкова Мария Андреевна искала работу промо-модели и оставляла свои контактные данные (мобильный номер до сих пор действующий) в соответствующих тема в социальной сети ВКонтакте:

- «Девушки, Бариста - кофе (METRO EXPO 2015)» https://vk.com/topic-38959185_31694022

- «Юноши и девушки, Промо - модель Печенье-крекеры (METRO EXPO 2015)» https://vk.com/topic-38959185_31694130?offset=40

- «Промо-модели шоколад (METRO EXPO 2015)» https://vk.com/topic-38959185_31694280?offset=20

Как промо-модель так быстро доросла до НАЧАЛЬНИКА отделения кадров государственной организации?

На ее странице ВКонтакте https://vk.com/id5032610 содержится много компрометирующих фото: многочисленные фото с пьянок-гулянок с алкоголем, кальяном, фото в открытом купальнике с отдыха за рубежом. А госслужащие ведь подают отчетность со ссылками на своих профайлы во всех соцсетях…
А есть даже вот такая замечательная картинка https://vk.com/id5032610?z=albums5032610:

«И тут Маша поняла, что хочет быть проституткой». И стала чиновницей.

Возмущает тот факт, что человек после назначения на такую ответственную должность даже не стал утруждать себя тем, чтобы соответствовать честному образу государственного служащего, и тем, чтобы привести свои соцсети в порядок и удалить компрометирующие фото.

Плевать на всех хотела промо-модель Маша с высоты поста начальника отдела госслужбы и кадров Московской административной дорожной инспекции.

От редакции: Вот такое письмо пришло нам в ответ на давнюю нашу публикацию.

МАДИ пишет ФОРУМу.мск по существу

Приятно, что пишут, но мы не во всем согласны с мнениями и оценками наших читателей.

Допустим, что модель Маша не украшает общий облик столичного чиновничества. Очень даже украшает.

Мне вот нравится. А попробуйте-ка высадить на пляже какого-нибудь Собянина или Бирюкова - это ж прямо экстремизм какой-нибудь получится. 

Надо сказать, Собянин это понимает, поэтому ходит на пляж исключительно в строгом офисном костюме.

Выглядит все равно, конечно, глупо, но хоть не безобразно. Не в пример его предшественникам, которые умудрялись выглядеть и безобразно, и глупо одновременно.

Опять же, пока что модель Маша ничего не украла - это тоже ей в плюс. 

У нас имеются примеры куда более статусных дам в столичных властных коридорах, которых и на пляж не высадить, и под суд не отдать.

Но самое трогательное, что модель возглавила не что-нибудь, а именно кадровую службу - ту самую, которая должна была бы проверить соответствие девушки Маши 26 лет занимаемой должности. 

Буквально на днях мы и говорили об этом на круглом столе в "Вечерней Москве" по случаю 100-летия комсомола.

100 лет ВЛКСМ

В России сейчас не классовое, а кланово-сословное общество, в котором ваши профессиональные качества никак не связаны с вашим продвижением по службе. После директора компании ее возглавит не самый опытный и компетентный работник, а его сын. Но практически тоже самое происходит и в как бы государственных организациях - ну не сын, так брат или сват. Или любовница, жена, подруга. Не случайно же бизнес-леди номер один в регионе почти всегда становится супруга губернатора.

А кадровый тупик всегда сопровождается другими тупиками - тупиками развития, экономики, политики.

Чем это заканчивается - известно. Сто лет назад уже заканчивалось.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Чингачгук написал 29.09.2018 13:36
После того,как "лучшая девушка всех времен и народов",едва не стала поезидентом РФ,такие вещи уже мало кого удивояют.В самом деле,если сенатор,или депутат могут быть напрямую связаны с криминалом,или даже в нем учавствовать,то почему бы девушке "облегченного поведения"не возглавить кадры?Как говорится,чтобы далеко не ходить,используем то,что "под руками".Верный сын отечества,дворянин(по желанию),политическое кредо-"всегда",а уж с дочерей спроса вообще никакого,какая власть,такие и ее "представители"...
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Пердолить красножопых до усрачки.
Крон-принц Антошка ВЙФ написал 29.09.2018 12:26
Чем это заканчивается. Дохлятиной сссроовской! Всосал?
Кто вынес мозг по поводу демократических преобразований в страна? Кто противник либерализма?
Догадались.
Русский синоним слова г о в н о. Русский сыр, автомобиль, президент, ватикан.... Одно голимое г о в н о, но свое родненькое, это как пернуть в лифте.
Пришел черед Сергиев Загорска, нас рут, так наср ут. И люди это понимают, ждут - как пернуть в лифте!
Если б не ждали, то каждый бы купил огнестрельное оружие и...
Обтекайте го вн о животные ?!? Слава г о вно путину!
Не понимаю.
Красная жопа!
С того момента, когда Владимир Ильич Ленин понял П И З Д Ё Ц!, началось построение пещерного капитализма, ибо социализм, коммунизм и блаблабла просто шлак, г о в н о, х у й н я!!!
Даже пещерный капитализм не жизнеспособен с 1959 года, ибо мертв и не гибкий. Пещерный. СССР сдох от полного банкротства. Началось строительство бандитского капитализма, но пятая колонна ленинистов выродков по рождению постоянно тролит общество и руководителей. Палки в колеса своей стране! Ублюдки!
То есть капитализм это США, ЕС, Южная Корея, Япония, Австралия....
А ленинисты хотят Приднестровье, КНДР, ЛДНР, Венесуэла, Абхазия....
И мешают развитию страны, перехода от бандитского капитализма к более совершенным формам капитализма.
От этого бедность. Лебедь раком щучку!
Толик ты бл понял?
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