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Московский листок

Привыкший к шикарной жизни певец Пенкин и не заметил, как задолжал 63 миллиона

Опубликовано 29.09.2018 в разделе комментариев 1

москва классованенависть
Привыкший к шикарной жизни певец Пенкин и не заметил, как задолжал 63 миллиона

Договор был заключен в 2014 году. 57-летний певец и композитор Сергей Пенкин задолжал кредитору порядка 63 млн рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Дорогомиловского районного суда Анастасия Татаруля. 

Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с Пенкина в пользу кредитора сумму основного долга — 3 млн рублей, проценты — 105 тыс. рублей, а также проценты за просрочку — 60 млн рублей. В эту же сумму вошла госпошлина — 60 тыс. рублей. 

Сам артист факт задолженности перед кредитором отрицает. «Это какая-то ошибка, никаких долгов у меня нет, первый раз слышу», — сообщил Пенкин в интервью ИА «Москва».

От редакции: Да-да, тот самый 2014-й, когда стартовал поныне длящийся мировой экономический кризис. Кризис, который из экономической фазы вот-вот выбьется в политическую в РФ - он ведь и у "культурной" прослойки правящих элит кризис. Они существуют только пока существует система перераспределения доходов в пользу богатого меньшинства - как это происходит с той же нефтью, от которой "ЕдРо" обещало в 2003-м всему народу РФ некую "дольку". Нет, нефть кормит только тех, кто её непосредственно продаёт за рубеж и своим соотечественникам на бензоколонках. У элиты существует и своя сфера услуг - включая увеселения, где они объедки со своих миллиардерских столов бросают таким вот пенкиным. Шикарная жизнь, когда не считают денег - свойственна не только олигархату, но и вот этой подтанцовке капиталистического постсоветского "ренессанса". Ну, немного недоглядел за дебетом/кредитом...

Впрочем, судьбы буржуазной потданцовки волнуют нас, пролетариев, - в самую последнюю очередь. В случае революции, сбегут следом за благодетелями своими - как делали их исторические предшественники "белых" времён. Правда, уровня Вертинского им не видать, как своих больших и "сексуальных" ушей. А вот чьи судьбы нас беспокоят сейчас - это тех, кому телефонные прохиндеи Сбербанка "впарили" некогда кредитные карточки, а теперь насчитали сказочные задолженности, и готовы чуть ли не описать мебель. Я говорю о своём товарище Максе, отце двоих школьников, которому уже соответствующая СМСка пришла и даже звонок был ("никуда не уезжай из города") - человек по профессии журналист, сценарист, режиссёр, много работал на НТВ и даже "России-1", с известьинской школой в кейсе - а вот, стал и по профессии невостребованным, и жертвой кредиторов, "выбивальных" служб миллиардера Грефа. Я-то вот избавился от такой карточки аккурат перед прошлогодними муниципальными выборами (требовалось "подчистить хвосты" для соответствующей графы напротив моей фамилии) - но и это было не так просто, какие-то задолженности обнаружились по этой "золотой" карте даже после сведения до ноля СМС-оповещения... А сколько таких сейчас клиентов коллекторов Сбербанка не только по Москве, в условиях и здешней и всероссийской безработицы?..

Дмитрий Чёрный, редактор  



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ченко написал 29.09.2018 13:59
"...бедны одежки, медны сережки.\Ходят по стежке - темной дорожке Стешкины ножки.\Стешкина стежка, ... недалека -\От переулочка до закаулочка и уголка.\Стешке хозяин Аспид и Каин, каждый прохожий.\Ходила Стешка, водила стежка. Рубль, не дороже.\...любили Стешку под звуки гармошки.\Нагоревались, набедовались Стешкины ножки.\Было паршиво, тошно, тоскливо - теперь по-другому.\Стешка гуляет, горя не знает, по-дорогому.\А погулять с ней, побаловать с ней не понарошку\Стало возможно, сделалось можно, только за трешку.".
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