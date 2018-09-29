В ДНР похищена жена Губарева, а на съезде компартии рвануло, есть пострадавшие

Сегoдня в ДНР дoлжны были прoйти два съезда - движения "Свoбoдный Дoнбасс" (лидер - Павел Губарев) и Кoммунистическoй Партии ДНР.

1. Пишет Павел Губарев:

"Прошу распространить!

Моя жена, Екатерина Губарева, пропала. На телефонные звонки не отвечает, в мессенджерах оффлайн.

Она должна была участвовать в съезде общественного движения «Свободный Донбасс». Люди, с которыми она была рядом, не могут ее найти.

Екатерина вышла из дома в 10 часов. Допускаю вероятность, что она может быть арестована. Считать так у меня есть веские основания.

Люди пришли на съезд, как оказалось, нам закрыт доступ в арендованное здание согласованного с властью, съезда.

Люди обеспокоены происходящим, тем более исчезновением лидера движения "Свободный Донбасс" Екатерины Губаревой. Должен был пройти съезд второго по численности движения в ДНР. Екатерина должна была возглавить список депутатов на предстоящих выборах.

Приехало более 400 делегатов со всех округов ДНР.

Общее собрание "Свободного Донбасса" сорвано

В зал для проведения собрания ни депутатов ни членов движения не пропустили. Для выяснения ситуация депутаты ОДСД прибыли в Центризбирком DNR LIVE в ЦИК не пропустили. В свою очередь ЦИК отказался комментировать происходящее."

2. На съезде компартии ДНР произошел взрыв.

Есть пострадавшие.

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