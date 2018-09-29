В ДНР похищена жена Губарева, а на съезде компартии рвануло, есть пострадавшие

Сегoдня в ДНР дoлжны были прoйти два съезда - движения "Свoбoдный Дoнбасс" (лидер - Павел Губарев) и Кoммунистическoй Партии ДНР.
1. Пишет Павел Губарев:
"Прошу распространить!
Моя жена, Екатерина Губарева, пропала. На телефонные звонки не отвечает, в мессенджерах оффлайн.
Она должна была участвовать в съезде общественного движения «Свободный Донбасс». Люди, с которыми она была рядом, не могут ее найти.
Екатерина вышла из дома в 10 часов. Допускаю вероятность, что она может быть арестована. Считать так у меня есть веские основания.
Люди пришли на съезд, как оказалось, нам закрыт доступ в арендованное здание согласованного с властью, съезда.
Люди обеспокоены происходящим, тем более исчезновением лидера движения "Свободный Донбасс" Екатерины Губаревой. Должен был пройти съезд второго по численности движения в ДНР. Екатерина должна была возглавить список депутатов на предстоящих выборах.
Приехало более 400 делегатов со всех округов ДНР.
Общее собрание "Свободного Донбасса" сорвано
В зал для проведения собрания ни депутатов ни членов движения не пропустили. Для выяснения ситуация депутаты ОДСД прибыли в Центризбирком DNR LIVE в ЦИК не пропустили. В свою очередь ЦИК отказался комментировать происходящее."
2. На съезде компартии ДНР произошел взрыв.
Есть пострадавшие.
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Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 29.09.2018 13:33
Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись, на которой помощник Чепушилы (он же Д.Пушилин) некто А.Лаврентьев обсуждает с собеседниками смещение в страну вечной охоты запойного русского маршала куриных окорочков А.Захера. Разговор состоялся 12 июня в 16:50 в ресторане Yuvam в турецкой Анталии:
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"Ваша идея понятна: вы убираете Захара, ставите Пушилина, сливаете Ташкента, усмиряете их потешные батальоны, меняете правительство...".
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https://theins.ru/news/119432
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\\\Пишет Павел Губарев:
"Прошу распространить!
Моя жена, Екатерина Губарева, пропала.///
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А шо Защеканов хотел со своих русских друзяк-павианов? У лысых русских обезьян ведь всего 3 жизненных инстинкта -- пожрать, поебстись и подоминировать. Вот кто-то и продемонстрировал лидеру "свободного Бамбаса" свою доминантность, а его жене (если та не шибко страшная) продемонстрирует еще и доминантность сексуальную ))
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В общем, наблюдение над жизнедеятельностью безмозглых русских макак -- это шарман, панове, шарман ))
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