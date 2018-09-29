Лихорадка Западного Нила продолжает уносить жизни греков

Число жертв лихорадки Западного Нила в Греции возросло до 31 человека. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO).

На данный момент общее число заболевших лихорадкой Западного Нила в Греции составляет 271 человек. За неделю с 20 сентября заболели 37 человек, умерли — четверо.

Напомним, вирус лихорадки Западного Нила в Греции был впервые зафиксирован в 2010 году. В период с 2010 по 2014 годы от этой лихорадки в Греции скончались 80 человек.

В 2015 и 2016 годах лихорадка отступила и не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Однако в 2017 году в Греции были зафиксированы 48 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Пять заболевших скончались.

Нынешнюю вспышку лихорадки медики связывают с жарким летом и обильными осадками в его начале. Данная лихорадка переносится комарами.

От редакции: Вроде бы с комарами в Москве не так плохо, как в Греции: сами вымерли от здешней экологии, однако с предупреждением похожих заболеваний и эпидемий после оптимизации медицины, проведённой именно при Собянине старым либералом Печатниковым, - не лучше обстоят дела. Очередная "школьная" эпидемия, не смотря на прививки, косит не только детей, но и взрослых, а в Москве и отопление-то не везде работает, что очень комфортным делает пребывание заболевших дома. Вот такого вы "переизбрали" себе мэра, дорогие мои москвичи! И медицину - точнее, дальнейшее урезание и изживание советского здравоохранения для расчистки места коммерческой медицине (что в том же Киеве уже сделано аналогичными реформами - там и неотложки детской уже нет). Поморозить москвичей в знак благодарности за переизбрание - это же так по-буржуйски, по-ельцински.

Вот в 1993-м весь Киевский район сидел в эти дни без отопления, пока осаждали и расстреливали из танков Верховный Совет РСФСР, целая 91-я моя школа сидела в холоде. Так что и Собянин, и Путин как преемник Ельцина могут быть спокойны: заветы Николаича они блюдут, тут и комары, как в Греции не нужны - население РФ покорно правящей буржуазии мрёт и без лихорадок. Почти по сто тысяч убыли населения РФ за полгода - хорошие темпы "цифровизации" и "экономического рывка". Народ сырьевой империи покорен Нацональному Лидеру, множащему лишь миллиардеров в списке "Форбс" - народ уходит с земли "Свободной России"... Тем самым уменьшая "долевую" нагрузку на её величество Трубу.

Д.Ч.

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