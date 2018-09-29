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Московский листок

Губернатор Гусев даровал заместителю бессрочную доплату к пенсии и "золотой парашют"

Опубликовано 29.09.2018 в разделе комментариев 2

воронеж вертикаль классованенависть
Губернатор Гусев даровал заместителю бессрочную доплату к пенсии и "золотой парашют"

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отправил на пенсию своего заместителя Юрия Агибалова с выходным пособием в 23 должностных оклада и с бессрочной доплатой к пенсии, а через два дня принял обратно на работу, назначив при этом ежемесячную премию. Решение вызвало вопросы, но Гусев не увидел в нем ничего незаконного. 

Документы об увольнении и назначении Агибалова опубликовал 29 сентября популярный Telegram-канал "Незыгарь". Несколько источников "Коммерсанта" в региональной власти подтвердили их подлинность. 

Из документов следует, что в прошлую субботу, 15 сентября, 60-летний Агибалов был уволен с должности врио вице-губернатора Воронежской области в связи с истечением срока трудового договора и отправлен на пенсию. 

Опираясь на местный закон, губернатор распорядился выплатить ему единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов, а также назначить бессрочную доплату к пенсии в размере 75% от среднего заработка. Точная сумма "золотого парашюта" не приводится, "Коммерсант" отмечает, что это несколько сотен тысяч рублей. 

Согласно обнародованным документам, уже 17 сентября губернатор Воронежской области назначил Агибалова исполняющим обязанности своего заместителя "до согласования его кандидатуры в порядке, определенном законодательством Российской Федерации". 

Агибалов принят на работу с окладом 45 320 рублей и ежемесячным поощрением в размере 3,1 оклада. "С учетом ежемесячных премий доход вице-губернатора составит около 500 тысяч в месяц только официально, и эта сумма является просто немыслимой для простых жителей Воронежа и области", - отмечает "Незыгарь". 

"Все было сделано на 100% по закону, но при этом на 100% мерзко. В выходной день, без огласки и сомнений в правильности этого решения", - прокомментировал один из источников "Коммерсанта" в региональной власти. 

Сам губернатор Воронежской области выразил уверенность, что человек может получить "положенные ему выплаты" в связи с достижением пенсионного возраста. Руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Яна Рябинская сообщила РБК, что официальный комментарий "обязательно будет", но после выходных.

- Живут же люди, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - на глазах всей страны таким вот экстравагантным образом начальник то ли неслыханно поощрает, то ли взятку даёт подчинённому (а бывают и такие подчинённые, которым надо давать взятки - зато через них можно пообщаться с очень нужными людьми и получить гораздо больше), но всё по закону, всё честно, при том что зарплаты чинуш и так космические, так вот ещё и на парашютах иногда любят полетать, нам явно этого не понять, разве что вспомнить тех же царских чиновников, которые тоже позволяли себе весьма публичного лишку, о чём тот же Пастернак достаточно подробно пишет в "Докторе Живаго", однако отчего-то либералы этих подробностей прозы своего боготворимого "мученика сталинизма" не вспоминают, но у них явно будет "второй шанс" вспомнить и эти заслуги Пастернака перед демократией, когда она из буржуазной станет пролетарской...

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Октябрь написал 29.09.2018 20:01
Путинские едарасы совсем охренели, и это на фоне пенсионного грабежа 98% населения России. Видать очень надеются на золотовых с "преторианцами".
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(без названия)
стоик1212 написал 29.09.2018 19:57
Вынул из карманов нищих пенсионеров и пообщрил верного соратника по воровству?
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