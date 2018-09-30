На цементном заводе произошли волнения в связи с массовыми увольнениями

27 сентября на цементном заводе АО «Кувасайцемент», находящемся в городе Кувасай Ферганской области, крупнейшем предприятии Ферганской долины, была предпринята попытка проведения забастовки. Работники «Кувасайцемента» протестовали против массового сокращения и пренебрежительного к себе со стороны отношения заместителя генерального директора по общим вопросам Фатимы Ахмедовой и начальника отдела труда и заработной платы завода Умиды Шеровой.

Незадолго до начала рабочего дня, в в семь утра утра, автобусы с работниками завода остановились перед воротами, и трудящиеся, большей частью женщины, вышли из них и направились в профсоюзный комитет, заявляя, что отказываются приступить к работе до того, пока их требования не выслушает администрация.

Технический директор завода – гражданин Киргизии по имени Дамир, подошел к собравшейся толпе и, используя нецензурные выражения, попытался заставить людей приступить к работе. Спустя некоторое время подъехал хоким города Кувасая в сопровождении сотрудников милиции и государственной безопасности (завод находится на границе с Киргизией, считается, что это особо охраняемая зона).

Технический директор в грубой форме потребовал от хокима города оказать давление на работников, с тем, чтобы заставить их приступить к работе, с применением силовых методов со стороны сотрудников правоохранительных органов, между ними завязалась перепалка, после чего технический директор за нецензурную ругань был временно задержан сотрудниками милиции.

Через полтора часа после начала забастовки на завод прибыли Генеральный директор Юрий Старыгин, имеющий статус постоянного жителя Казахстана, и его первый заместитель Серик Уканов, гражданин этой страны.

Хоким Кувасая поговорил с руководителями и работниками завода, и пообещал оказать содействие в разрешении конфликта, после все разошлись по рабочим местам. Госпожа Ахмедова выехала с территории завода через задние ворота на служебном автомобиле. Госпожа Шерова также исчезла с территории предприятия.

Следует отметить, что в 2013 году после аналогичных событий Умида Шерова тоже сбежала с территории завода, впоследствии ее перевели на другую работу. Однако в феврале 2018 года она была восстановлена в прежней должности.

Причины забастовки заключаются в том, что руководство «Кувасайцемента» начало кампанию по массовому сокращению рабочих мест на предприятии. В течение 2018-2019 годов оно намерено сократить более 500 работников. При этом общее количество работающих на заводе составляет около 1600 человек. Сокращению подлежат рабочие места, занимаемые лицами предпенсионного возраста, и рабочие места вспомогательных служб, где трудятся, в основном, женщины среднего возраста (столовая и т.д.).

Несмотря на политику массового сокращения рабочих мест, заместитель генерального директора по общим вопросам принимала на работу своих родственников, что и вызвало возмущение сотрудников завода. Вопрос занятости стоит очень остро как в самом Кувасае, так и во всей Ферганской долине.

Отметим, что большая часть имущества завода находится в залоге на балансе АО «Фонд проблемных кредитов» Республики Казахстан.

В свое время казахстанские инвесторы приобрели два цементных завода в Узбекистане (АО «Бекабадцемент» и АО «Кувасайцемент», мощность последнего – миллион тонн цемента в год) за 47 миллионов долларов, с учетом выплаты комиссионных посредникам и бонуса бывшим владельцам.

Затем имущество «Кувасйцемента» было подвергнуто переоценке и заложено «Казкоммерцбанку» за заем в 320 миллионов долларов. Денежные средства по договорам займа были получены подконтрольными бывшим владельцам завода оффшорными компаниями. Договора залога по доверенности были подписаны в 2009 году нынешним юристом завода Икромом Жабборовым.

Заводом управляет ТОО «Казахстанская цементная компания», находящаяся в Алматы. Её исполнительный директор - Вадим Кулик, близкий друг и одноклассник одного из бывших владельцев завода – казахского олигарха Айдана Карибжанова.

На протяжении последних пяти лет на «Кувасайцементе» сменилось более 15 генеральных директоров. Один из них – Сергей Денещук, гражданин Казахстана, с 2012 года находится в розыске, объявленном Генеральной прокуратурой Узбекистана. На протяжении последних пяти лет вся прибыль завода направляется на выплату дивидендов, большая часть из которых уходила владельцам мажоритарного пакета акций.