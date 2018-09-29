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Московский листок

НОД имеет в Пензе преимущества над другими гражданами в проведении пикетов?

Опубликовано 29.09.2018 автором Сергей Падалкин в разделе комментариев 2

НОД имеет в Пензе преимущества над другими гражданами в проведении пикетов?

Иду сегодня с ребёнком по улице Московской. И вдруг вижу, стоит рядом с площадью Ленина девушка с плакатом и флагом НОД, а рядом разборно-сборная конструкция. Если кто не знает, одиночный пикет с использованием разборно-сборной конструкции - необходимо согласовывать.

Ну, думаю, ни х*ра ж себе новости! У нас уже пикеты согласовывают почти напротив правительства. Наверно, Василь Иваныч запил и совсем нюх потерял.

Чтобы развеять все сомнения, подхожу и спрашиваю: у вас пикет согласован? Оказалось, что нет. Я естественно провёл ликбез, разъяснил, что к чему. И как законопослушный гражданин позвонил в полицию, попросил пресечь это вопиющее нарушение закона. 

Мысленно пожалел девушку, думаю, сейчас менты приедут, скрутят её, отвезут в отдел вместе с этой конструкцией, составят протокол. А там штраф от 20 тыщ. Жалко, конечно, девчушку. Не за деньги стоит, идейно, государя любит и суверенитет - кого от кого? Когда, в каком году РФ потеряла суверенитет, при каком правителе?!!

А с другой стороны не х*ра людям в мозг срать и защищать Путина, поправшего пенсионной реформой права 90% населения РФ. Да и закон един для всех, Хомца вон после антисобачьего пикета из машины вытащили и на сутки заперли в камере с бомжами, а потом ещё на 9 суток в Лесной отправили.

В общем, успокоил я свою совесть и пошёл в магазин. 

Иду обратно, где-то минут через 30. Смотрю и не верю своим глазам: правонарушительница стоит, как ни в чём не бывало, газетки свои втюхивает прохожим. А конструкции уже нет.

Подхожу снова и вежливо так спрашиваю, мол, какого х*я? Она рассказала, что приехали менты, велели конструкцию убрать и уехали.

Вот это о+ереть! Вместо того, чтобы привлечь правонарушительницу к установленной законом ответственности, они велели ей скрыть следы правонарушения. Пособники, то бишь, получается.

Это как если бы на вызов об убийстве менты приехали, поймали преступника, но не повезли его в отдел, заковав в наручники, а посоветовали бы скрыть следы преступления. Нет тела - нет дела. 

В общем, надеюсь, сотрудники полиции, стабильно мониторящие мою страницу, доложат об этом вопиющем правонарушении самому полковнику Андрею Гаврюшину - и он примет все меры для поимки и наказания виновных. А не примет - ему же хуже, этак и суверенитет аж от самого суверенного, которого они "пиарят", плевав на законы, потерять можно - подстава же.



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Всего комментариев к статье: 2
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А зачем Конституция...
В лад написал 29.09.2018 22:00
,если она не соблюдается ? Есть народный фронт, народные депутаты, народные артисты, и пр глисты, а народа нет.
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Моральный кодекс
строителя путинизма написал 29.09.2018 21:52
Друзьям-все
Безразличным-закон
Врагам-беспредел
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