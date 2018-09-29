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Московский листок

В Косово назревают новые бои, сербская армия готова

Опубликовано 29.09.2018 в разделе комментариев 1

сербия референдум косово
В Косово назревают новые бои, сербская армия готова

Вооруженные силы Сербии готовы к обострению ситуации на границе с Косово. Об этом в субботу заявил министр обороны Сербии Александр Вулин. «Приказ Верховного главнокомандующего и далее в силе. Армия Сербии следит за ситуацией и готова ответить на любое ее развитие», — приводит его слова пресс-служба военного ведомства. 

По словам главы Минобороны, армия гарантирует защиту гражданам Сербии, где бы они ни находились. 

Ранее сообщалось, что Сербия привела в боевую готовность армию после того, как соседняя Республика Косово перебросила к границе спецназ. Позже выяснилось, что причиной размещения военных на пограничной территории стала поездка президента частично признанного государства Хашима Тачи, который решил совершить прогулку на катере в водах озера Газиводе. 

Поездка Тачи на озеро проходит на фоне протестов албанцев в столице Косово — Приштине. Они выступают против предложения Сербии о пересмотре косовских границ.

Напомним, 3 сентября Сербский национальный совет (СНС) Черногории, объединяющий представителей сербской диаспоры в стране (27% населения) и ведущий активную культурно-просветительскую деятельность, обратился к президенту страны Мило Джукановичу с требованием провести референдум от отмене признания независимости Косова. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении организации, на которое ссылается ТАСС.   

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Всего комментариев к статье: 1
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Презревшие равенство обречены на рабство
Sergo написал 29.09.2018 23:50
Кто отказался от классовой борьбы за коммунизм, за равенство и справедливость, будет бессмысленно погибать в братоубийственных бойнях, выясняя, чьи хозяева имеют больше прав на их эксплуатацию. Люди труда воспылают ненавистью к таким же труженикам иной национальности, другой веры и культуры. Ничего нового. Разделяй и властвуй.
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