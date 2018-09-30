Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Правительство сверстало бюджет, в котором непонятно, зачем было грабить стариков?

Опубликовано 30.09.2018 в разделе комментариев 2

бюджет правительство пенсионеры
Правительство сверстало бюджет, в котором непонятно, зачем было грабить стариков?

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2019 год. Согласно проекту, профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,932 трлн рублей. Расходы федерального бюджета в 2019 году составят 18,037 трлн рублей.

По итогам этого года прогнозируется профицит бюджета на уровне 1,3% ВВП. Однако, по оценке Силуанова, в 2018 году бюджет будет исполнен с профицитом около 2%.

Ожидается, что с 2019 до 2028 года от повышения пенсионного возраста бюджетная система получит примерно 7,8 трлн рублей.

***

Это были сугубо официальные цифры. Вы всё поняли, граждане?

Профицит бюджета - это когда правительство не в состоянии потратить все свои доходы. А вы думали, что от эффективности экономики? Вон уже Солуанов сказал, что по итогам года бюджет будет исполнен с профицитом почти в 2 раза больше запланированного. Что, неожиданные доходы свалились? Нет, просто не все расходные статьи бюджета смогли исполнить, деньги-то есть, а вот ума мало, да и руки из жопы, простите за грубость...

***

Теперь о пенсиях.

С 2019 по 2028 год от повышения пенсионного возраста бюджетная система получит примерно 7,8 трлн рублей, то есть примерно 0,8 трлн. рублей в год. А на хрена, простите, они нужны, если профицит только по нынешнему году 2 триллиона?

Мужики, у вас денег попой кушай, а вы на стариках экономите?

Ах да, вы решили за счет одних поднять пенсии другим, которые выживут. Ну так у нас чуть больше 45 миллионов пенсионеров, поделим на это число сумму экономии в 7,8 трлн. У меня получилось 173 тысячи рублей и тройка в периоде. Это на 10 лет каждому, кто эти десять лет проживет. То есть чуть больше тысячи рублей в месяц всей прибавки. Не тысячу рублей каждый год, а всего лишь на раз, подсластить пилюлю.

***

Мне одному кажется, что правительство у нас... как бы помягче сказать... головожопое?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Власовцы просто геноцидят совков
доктор добренький написал 30.09.2018 01:44
если взглянуть в конкретно- историческим контексте
Ответить
(без названия)
бабушка-одуванчик написал 30.09.2018 01:27
Мне одному кажется, что правительство у нас... как бы помягче сказать... головожопое?
====================================
В Академии Наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь...
Отчего ж он заседает?
Оттого, что (...) есть.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зеленского - в президенты Украины!
Зеленского - в президенты Украины!
30.09.2018
Александр Бузгалин: Рынок, деньги, капитал в XXI веке
Александр Бузгалин: Рынок, деньги, капитал в XXI в...
30.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Умер один из лидеров забастовки в Жанаозене (0)
Правительство сверстало бюджет, в котором непонятно, зачем было грабить стариков? (2)
На цементном заводе произошли волнения в связи с массовыми увольнениями (1)
В Косово назревают новые бои, сербская армия готова (1)
НОД имеет в Пензе преимущества над другими гражданами в проведении пикетов? (3)
Губернатор Гусев даровал заместителю бессрочную доплату к пенсии и "золотой парашют" (3)
Лихорадка Западного Нила продолжает уносить жизни греков (2)
В ДНР похищена жена Губарева, а на съезде компартии рвануло, есть пострадавшие (7)
Привыкший к шикарной жизни певец Пенкин и не заметил, как задолжал 63 миллиона (3)
Кадры решают стать промо-моделями (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А зачем они нас грабанули-то?
Максим Калашников Максим Калашников: Зеленского в президенты Украины!
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков и АПН Северо-Запад на связи
Дарья Митина Дарья Митина: Баннoе
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем фтыкать!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss