Правительство сверстало бюджет, в котором непонятно, зачем было грабить стариков?

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2019 год. Согласно проекту, профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,932 трлн рублей. Расходы федерального бюджета в 2019 году составят 18,037 трлн рублей.

По итогам этого года прогнозируется профицит бюджета на уровне 1,3% ВВП. Однако, по оценке Силуанова, в 2018 году бюджет будет исполнен с профицитом около 2%.

Ожидается, что с 2019 до 2028 года от повышения пенсионного возраста бюджетная система получит примерно 7,8 трлн рублей.

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Это были сугубо официальные цифры. Вы всё поняли, граждане?

Профицит бюджета - это когда правительство не в состоянии потратить все свои доходы. А вы думали, что от эффективности экономики? Вон уже Солуанов сказал, что по итогам года бюджет будет исполнен с профицитом почти в 2 раза больше запланированного. Что, неожиданные доходы свалились? Нет, просто не все расходные статьи бюджета смогли исполнить, деньги-то есть, а вот ума мало, да и руки из жопы, простите за грубость...

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Теперь о пенсиях.

С 2019 по 2028 год от повышения пенсионного возраста бюджетная система получит примерно 7,8 трлн рублей, то есть примерно 0,8 трлн. рублей в год. А на хрена, простите, они нужны, если профицит только по нынешнему году 2 триллиона?

Мужики, у вас денег попой кушай, а вы на стариках экономите?

Ах да, вы решили за счет одних поднять пенсии другим, которые выживут. Ну так у нас чуть больше 45 миллионов пенсионеров, поделим на это число сумму экономии в 7,8 трлн. У меня получилось 173 тысячи рублей и тройка в периоде. Это на 10 лет каждому, кто эти десять лет проживет. То есть чуть больше тысячи рублей в месяц всей прибавки. Не тысячу рублей каждый год, а всего лишь на раз, подсластить пилюлю.

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Мне одному кажется, что правительство у нас... как бы помягче сказать... головожопое?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск