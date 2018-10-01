Буржуазия снова плюнула в лицо рабочему классу

Пока живо классовое общество, государство всегда является инструментом господства одного класса над другими. В капитализме господствует буржуазия, поэтому через свое буржуазное государство она напрямую получает прибыли (это и почти бесплатные контракты с государственными предприятиями, и закупка государством продукции капиталистов по завышенным ценам, и наконец все мы помним, как глава российского буржуазного государства, Путин, компенсировал олигархам «недополученную» прибыль из-за санкций иностранной буржуазии), не забывая при этом подкармливать и свою обслугу.

15 сентября 2018 года губернатор Воронежской области, Александр Гусев, отправил на пенсию своего зама - Юрия Агибалова. Уволенный слуга капиталистов, по буржуазному закону получил 23 оклада и прибавку к пенсии в виде еще трех четвертей от среднего заработка (надо заметить, что их пенсии всегда не идут в сравнение с нашими не то что пенсиями, а с зарплатами за несколько месяцев). Затем, 17 сентября, уволенного буржуазного чиновника вновь приняли на работу. Теперь его зарплата составит 45 320 рублей (это только оклад, который является лишь частью зарплаты) плюс, по распоряжению губернатора, будет выплачиваться ежемесячная премия в размере 3,1 оклада. Таким образом, ежемесячно этот чиновник будет получать не менее 185 812 рублей зарплаты плюс пенсию.

Вот так! «Денег нет, но вы держитесь», товарищи! При таких аппетитах далеко не самых значимых слуг буржуазии, денег, действительно, для пролетариата никогда не будет. Все на оплату «упущенных» прибылей олигархов и зарплаты с пенсиями их прихвостней будет уходить.

Распоряжения губернатора в отношении своего помощника должны была пройти тайно: в субботу уволили «на пенсию», в понедельник вновь трудоустроили в то же чиновничье кресло, но произошел слив информации и документов (подлинность которых не оспаривается) в Telegram. Поэтому «щедрой» губернаторской душе пришлось оправдываться перед буржуазными журналистами. Чиновника вполне возможно действительно скоро уволят (во всяком случае об этом говорит губернатор, что, мол, взяли обратно ненадолго, пока новое правительство формируется), ведь на фоне пенсионного ограбления миллионов трудящихся все произошедшее иначе как смачным плевком буржуазии в лицо пролетариата не назовешь. И дело здесь, конечно, не в конкретном губере и его заме, а в самом капитализме как общественным строе. Допустим, зам губера сам не является главным землевладельцем области и даже, скорее всего, не имеет в частной собственности заводов и прочих средств производства, но интересы тех, кто все это имеет, он отстаивать обязан. Вот и получает щедрые гонорары за счет отнятых пенсий и низких зарплат честных труд. И губер, и его зам, прекрасно знают кому обязаны таким подаркам, а потому будут истово прислуживать своим благодетелям – капиталистам. Будут помогать им грабить о обдирать рабочих, чтобы карманы буржуазии пухли еще быстрее, что бы из этих карманов и им самим перепадало еще.

Победить систему может только другая система. Покончить со всеми подобными «прелестями» капитализма иначе как переходом к социализму не выйдет. Только полное обобществление всех имеющихся общественных средств производства пролетариатом, в лице нашего пролетарского государства, позволит присваивать все доходы от их использования непосредственно самому пролетариату, и тогда уже не будет нужды ни в каких дорогих буржуазных чиновниках, гнетущих пролетариат на благо капиталистов. При социализме чиновники дешевые – так как являются простыми трудящимся, занимающимися умственным трудом, главным образом, по планированию и развитию производств. А система массового вовлечения пролетариата в управление своим социалистическим государством (например, через Советы или другие формы пролетарской демократии) превратит в чиновника каждого трудящегося, потому как в социализме управлять мы будем все, по очереди, и особая социальная роль чиновника как надсмотрщика над пролетариатом канет в небытие.

Но социализм никогда не наступит сам собой, его нам также не принесет и «добрый» дядя миллиардер (якобы «коммунист»), поэтому за социализм нужно бороться. И мы будем за него бороться, все вместе, всем классом наемных работников и лучших представителей мелкой буржуазии, которым противен капитализм и которые не хотят никого угнетать.