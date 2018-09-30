Умер один из лидеров забастовки в Жанаозене

29 сентября в Мангистауской областной больнице в отделении онкологии скончался 36-летний нефтяник Максат Досмагамбетов, который на протяжении всей восьмимесячной забастовки 2011 года был впереди протестующих и активно выступил против пыток и недозволенных методов следствия после своего ареста и кровавого подавления митинга рабочих. В результате постоянных побоев со стороны сотрудников спецслужб у него образовалось злокачественная опухоль лицевой кости, от которой он в итоге и скончался.

Максат Досмагамбетов, будучи оператором подземного ремонта скважин ПФ «Озенмунайгаз», АО НК «Казмунайгаз» участвовал с самого начала в забастовке нефтяников, соратник Розы Тулетаевой. Он в числе еще нескольких делегатов принял участие в первой пресс-конференции забастовщиков в Москве в июне 2011 года, а затем активно работал в забастовочном комитете. После расстрела митинга бастовавших нефтяников и членов их семей 16 декабря 2011 года был арестован и подвергнут следователями изуверским пыткам.

В заключении Максат Досмагамбетов одним из первых объявил в заключении голодовку. Он не только не признал своей «вины» в «разжигании социальной розни» и в организации «массовых беспорядков», но и первый обратился в прокуратуру с заявлением о пытках: «20 декабря меня допрашивали, следователи угрожали мне, зажимая уши степлером, постоянно били». Он прошёл медицинское освидетельствование и получил на руки его результаты, доказывающие наличие телесных повреждений (2 сломанных ребра и другие).

Он также первым во время судебного процесса над 37 жанаозенцами рассказал о пытках. В итоге постоянных избиений ему изуродовали лицо, повредив челюстно-лицевые кости. Максат был приговорен к 6-ти годам общего режима по ст.241, часть 1 УК РК («Организация и участие в массовых беспорядках»), и вдобавок в результате побоев у него возникла злокачественная опухоль левой части лицевой кости. Это, по мнению корейских специалистов, и привело к онкологическому заболеванию.

В июле 2014 года ему была сделана первая операция в Алматы, которая не устранила всех последствий. После условно-досрочного освобождения в феврале 2015 года у него были еще операции, и он проходил курс лечения в Южной Корее. Максат мужественно боролся с тяжким недугом, но так и не смог его победить.

В последние два года он уже не выезжал за пределы Мангистауской области, а когда поместили в критиеском состоянии положили в больницу, то там не оказалось мест в реанимации, что и стало поворотным моментом, приведшим к гибели. Вот что написала журналист радио «Азаттык» Сании Тойкен во время встречи с ним 28 сентября: «Обильное кровотечение из шейной артерии не дает ему поговорить, пообщаться. Он написал несколько слов мне на бумаге. По сути он должен в реанимации находиться. Но там мест нет».

Вместе с максатом от репрессий правительства пострадали и его родные и близкие. Так вместе с Максатом на площади 16 декабря 2011 года в Жанаозене был и его родной брат Кайрат. Он получил тяжелое огнестрельное ранение в область таза. Долгое время его жизнь висела на волоске. Ситуация несколько изменилась после прохождения Кайратом более 20-ти операций в Москве, которые изменили состояние здоровья к лучшему и привели к положительным результатам. Правда в результате многочисленных операций в течение четырех лет у него произошли изменения в эндокринной системе, в связи с чем появилась острая проблема истощения и потери веса.

Кайрату и Максату Досмагамбетовым активно и постоянно помогал в Москве наш товарищ, представитель профсоюза «Жанарту» Юрий Владимирович Виньков, а также активисты РКРП и руководитель Всесоюзного движения «В защиту политузников-борцов за социализм» (ВДЗП) Наталья Глаголева. Мы также собирали средства и освещали ситуацию вокруг Максата и Кайрата на страницах своих изданий и посещали их во время операций в Алматы.

По данным независимых профсоюзов в регионе около 500 жителей и нефтяников, пострадавших и получивших ранения в результате разгона митингов и акций протеста в Жанаозене и на станции Штепе 16-17 декабря 2011 года, а также получивших увечья и травмы в результате пыток и избиений с момента массовых арестов участников забастовок. Многие из тех, кто получил пулевые ранения не могут получить дополнительную помощь и лечение, так как постоянно необходимы дополнительные лекарства, а часть из них оказалась без работы и средств к существованию.

В связи с этим в начале этого года жители и нефтяники, получившие пулевые ранения во время разгона митинга рабочих и подавления забастовки, отправили делегацию во главе с Кайратом Досмагамбетовым в Астану в администрацию президента, куда передали петицию с просьбой обеспечить их надлежащим медицинским обслуживанием, помочь с трудоустройством и с обучением их детей. Ответа от акорды нефтяникам и жителям Мангистауйской области так и не последовало…

Мы выражаем свои соболезнования родным и близким Максата Досмагамбетова и скорбим со всеми нефтяниками и жителями Жанаозена и Мангистауской области, которые потеряли настоящего бойца и лидера, до последнего вздоха боровшегося за их права и интересы!

Мы уверены, что палачи и изуверы, которые искалечили его и сотни других профсоюзных активистов во время «следственных действий» рано или поздно понесут заслуженное наказание!

Подвиг и заслуги Максата Досмагамбетова и нефтяников Жанаозена никогда не будут забыты!