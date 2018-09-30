Землетрясение в Индонезии: пока 420 погибших

Число погибших в результате землетрясения в индонезийском городе Палу достигло 420 человек: «Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло в Индонезии, в результате которого были разрушены города Палу и Дунгала. По последним данным, погибли 420», — пишет национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии (BNPB).
Глава BNPB также отметил, что число погибших продолжает расти, потому что поисковые работы продолжаются и были разобраны и осмотрены не все разрушенные здания.
К сожалению, число пострадавших будет увеличиваться, так обычно бывает при масштабных бедствиях.
Более 170 повторных толчков зафиксировали на острове Сулавеси. Повторные толчки фиксировались разной силы, магнитуда некоторых из них превышала пять баллов.
все написал 30.09.2018 10:09
за счет Пенсионного фонда.