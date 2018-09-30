Землетрясение в Индонезии: пока 420 погибших

Число погибших в результате землетрясения в индонезийском городе Палу достигло 420 человек: «Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло в Индонезии, в результате которого были разрушены города Палу и Дунгала. По последним данным, погибли 420», — пишет национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии (BNPB).

Глава BNPB также отметил, что число погибших продолжает расти, потому что поисковые работы продолжаются и были разобраны и осмотрены не все разрушенные здания.

К сожалению, число пострадавших будет увеличиваться, так обычно бывает при масштабных бедствиях.

Более 170 повторных толчков зафиксировали на острове Сулавеси. Повторные толчки фиксировались разной силы, магнитуда некоторых из них превышала пять баллов.