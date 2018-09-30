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Московский листок

Круг света обошелся дорого, но зато хорошо-то как стало!

Опубликовано 30.09.2018 в разделе комментариев 4

выборы собянин бюджет доходы
Круг света обошелся дорого, но зато хорошо-то как стало!

Фестиваль «Круг света», который прошел в этом году в восьмой раз, принес в бюджет Москвы 500 миллионов рублей дохода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». 

«Это скорее не расходная часть бюджета, а доходная: к примеру, город затратил 300 миллионов рублей, инвесторы вложили 700, бюджет обратно получил 500, и еще более миллиарда рублей товарооборота для бизнеса», — подсчитал Сергей Собянин, подводя финансовые итоги фестиваля.

"Москва-прекрасный, но северный город. А северным городам больше всего не хватает света. Именно поэтому на протяжении восьми лет мы делаем нашу любимую столицу светлее и ярче", - сказал Собянин.

***

Сергей Собянин, конечно, великий арифметик. Просто по должности значительный. У него очень хорошо получается складывать и вычитать.

Итак, потратили 300 миллионов из бюджета, еще на 700 миллионов "нагнули" купечество, а в бюджет пришло 500 миллионов. То есть вложили миллиард, вернули половину. Выгодно!

Правда еще какой-то миллиард товарооборота. Примерно. Никто точно не считал. Ну и товарооборот не прибыль, ведь правда? Иногда даже наоборот...

Вообще-то, конечно, фестиваль не для прибыли, а для людей. Ну потратили на полмиллиарда больше, чем вернули, зато сколько света! Красота! А красотой, как известно, мир спасется.

Это как с парковками - денег потратили много, прибыль получилась смешная. Зато все для людей! Все теперь благодарны Сергею Семеновичу за платные парковки, все радуются. Это  только в центре Москвы час платной парковки стоит столько же, сколько средний россиянин за этот час зарабатывает!

Москва сегодня по аккуратности парковок явно европейский лидер. Нигде так старательно не паркуются, как в городе, где ошибка сразу лишает тебя едва не недельного заработка. А пенсионерам в Москве вообще лучше не ездить. Да и откуда у пенсионера деньги на бензин? Вот для них теперь везде беговые дорожки да велосипеды круглый год. Ну и диета, конечно. Крупа, кабачки, сухарики - все низкокалорийное, со сниженным содержанием белков и жиров. Московское долголетие, однако.

Вот только света не хватает, мало нам света. Север. Надо бы цены на электричество поднять, чтоб светилось всё...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 4
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Организация Круга света
ну Случайный прохожий написал 30.09.2018 11:12
Была безобразной.Был в пятницу в Царицыне,народу было мало,особенно сравнивая с предыдущими годами.Вход организовали только со стороны Орехова.а со стороны Царицына выход,но проинформировать граждан как обычно не побеспокоились.Народ толпой стоял около входа,ругался с полицаями и вынужден был идти вокруг парка пару километров.Сама программа была абсолютно убогой и неинтересной,жалкое подобие предыдущих.Откуда у мерьСобянина миллиардный товарооборот,не знаю,но желающих покупать кофе в бумажном стаканчике за 250 рублей особенно много замечено не было.Может ОНИ и получили обратно 500 миллиардов,охотно верю,откаты и распилы нынче суровые.но какое отношение это все имеет к бюджету Москвы?Вопрос конечно интересный,но боюсь ответа мы при нынешней власти не дождемся.
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Re: Обыватель только поглазел.
Крамольник написал 30.09.2018 11:11
Не понимая, что все это "великолепие" оплачено из его собственного кармана. Viva, Russia! Мозгов нет!
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Re:
хаха написал 30.09.2018 11:01
А за погляд деньги платят!
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 30.09.2018 10:53
Обыватель только поглазел.
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