После солсберигейта не только силовигархии надо проводить ребрендинг, но и Солсбери

Власти британского города Солсбери, широко известного по отравлению экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, намерены провести ребрендинг. "Солсбери всемирно известен, но не по тем причинам, которые мы хотели бы. Я думаю, что нам нужно провести практически ребрендинг", - приводит The Guardian слова члена совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч.

Сообщается, что в 2017 году число посетителей местных достопримечательностей, включая Солсберийский собор, музей и театр Playhouse, снизилось. Количество пеших экскурсий упало на 14%.

Переломить тенденцию призвана команда консультантов, нанятых властями Солсбери. Их цель - изучить и представить способы изменения образа города в глазах британских и других потенциальных туристов.

Совет Уилтшира надеется, что уже к рождественским праздникам в городе будут открыты ресторан Zizzi и паб Mill, которые посещали Скрипали перед мартовским отравлением. К праздникам в городе планируется провести продовольственную ярмарку и литературный фестиваль, а также открыть рождественский каток.

Напомним, 28 сентября британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции страны выяснили личность третьего подозреваемого в причастности к мартовскому отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, которое цитирует InoPressa, третий подозреваемый является сотрудником российской военной разведки, как и двое его предполагаемых сообщников, которые прибыли в Лондон под именами Руслана Боширова и Александра Петрова.

В статье говорится, что до выполнения задания "Петровым" и "Бошировым" этот человек ездил в Солсбери, чтобы собрать для них информацию. В частности, он составил план переулка, где жил Скрипаль, и изучил входную дверь в его дом, на ручку которой впоследствии, по версии британских властей, "солсберийские туристы" нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Специалисты по безопасности говорят, что разведка на месте была бы необходима, поскольку решение об атаке, при которой дверная ручка была смазана нервно-паралитическим веществом, не могло быть принято спонтанно.

Материалы по теме:

Я знаю, кто отравил Скрипалей и Верзилова

Песков не нашел Чепиги в списках Героев России

Рейтинг одобрения деятельности Путина упал до 67%

Установлен третий подозреваемый в отравлении Скрипалей