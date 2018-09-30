"Золотой парашют" врио вице-губернатора Агибалова оказался "бронзовым"

Врио вице-губернатора Воронежской области Юрий Агибалов получил при выходе на пенсию почти 224 тыс. руб., а не 1 млн, как предположили федеральные СМИ. Об этом в субботу, 29 сентября, сообщил пресс-центр правительства Воронежской области.

По данным структуры, положение о выплате 23 окладов при выходе на пенсию государственных служащих прописано в региональном законодательстве. Оклад же Агибалова составлял 11 189 руб., поэтому за вычетом подоходного налога руководитель получил 223 892 руб.

При этом в пресс-центре отметили: повторное переназначение Юрия Агибалова произошло исключительно для поддержания работоспособности правительства и до формирования его нового состава, которое завершится 12 октября. При этом денежное вознаграждение врио вице-губернатора осталось прежним, а выплата доплаты к пенсии приостановлена до ухода с должности.

Отметим, скандал федерального уровня вокруг выплат Юрию Агибалову разразился в субботу, 29 сентября. Telegram-канал «Незыгарь» распространил копии документов, согласно которым 15 сентября врио вице-губернатора был отправлен на пенсию с выплатой «золотого парашюта» в размере 23 должностных окладов. А уже через два дня он вновь вернулся на работу в качестве исполняющего обязанности с доплатой к окладу в размере 310% и бессрочной надбавкой к пенсии в размере 75% от денежного содержания. По расчетам авторов Telegram-канала, таким образом Агибалов мог получать до 500 тыс. руб. в месяц.

- Нет, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ну это же совсем другое дело! Если не миллион, а всего каких-то 224 тысячи (для кого-то, для очень многих граждан РФ - таких, каким год назад был сотрудник "Литературной России" Д.Чёрный, - это десять зарплат, почти годовой доход) - так это и не возмущает общественность вовсе. Наоборот, надо бы при таких нищенских окладах господ руководителей начать награждать так ежемесячно! В месяц - по парашюту, и всё равно будет меньше, чем у господ думаков. А что? Ну ведь совсем нищенствуют - как руководить Воронежем и областью? Как разорённый Воронжеский экскаваторный завод поднимать из руин на таком питании? Хотя, вроде бы таких планов у Воронежской областной власти нет - но вот о своём благополучии, в пределах закона, они позаботились. Ну, правильно, кто же ещё позаботится? Дело тут не в цифрах, а в прохиндейских схемах власти, которые она всегда найдёт как применить в свою пользу - а что вокруг "руководимые" сотни и тысячи безработных воронежцев и жителей области вынуждены просто на жизнь брать кредиты размером с парашют этого Огибалова (тут рифмуется и неприличное, так что обойдёмся пока лишь этим удивлённым "О" вместо "А" - как "обогнуть" средние зарплаты земляков, они там точно знают) - это так, мелочи жизни, издержки деиндустриализации и кризиса. Главное, чтоб самим хорошо на парашютах леталось... Кстати, а кто там в правительстве области будет отвечать за уничтоженный на территории Воронежского экскаваторного мемориал героев Великой Отечественной - рабочих завода, погибших вот за эту падаль потомственную, которая на парашютах летает золотых над руинами советских, с трудом великим восстановленных заводов?!

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