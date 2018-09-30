В Перово, в опровержение вранья Бирюкова, тепло пришло от силы в четверть жилых домов

Как сообщает наш товарищ, постоянный читатель ФОРУМа.мск с рабочей окраины Перово, тепло в районе дали, в лучшем случае, в 1/4 жилых домов. И это вопреки едва ли не клятвенным заверениям собянинского зама (по ЖКХ) Бирюкова, что вечером в субботу, 29 сентября, отопление уже гарантированно дадут во все (!!!) жилые дома Москвы. Данное заявление Бирюкова ещё 25 сентября опубликовал ряд вполне серьёзных инфо-порталов (в частности, mail.ru).

Наш товарищ связывает данные действия (а точнее - бездействия) столичных властей с общегосударственной политикой геноцида русского народа (вкупе с пенсионной и прочими "реформами"). В настоящем случае речь идёт о геноциде москвичей, ведь Перово - это классическая рабочая окраина, подавляющее большинство проживающих здесь - местные! В отличие от "фельдеперсовых" Крылатского или Юго-Запада (где тепло дали ещё дня три тому назад).

Конкретно же в квартиру нашего товарища, коммуниста и известного "на районе" оппозиционера - тепло вот уже четвёртый год (!!!) подряд подаётся на 2-4 дня позже, чем в остальные квартиры дома, где он живёт.

Случайность? Не думаем...

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