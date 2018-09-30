Получение Чепигой звания Героя Путинской России подтвердил его наставник Брожко

Представители прессы продолжают собирать информацию о загадочном российском "туристе" Руслане Боширове, под именем которого вероятно скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига. Британские власти обвиняют его в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, однако в Кремле пока отрицают какую-либо связь между Бошировым и Чепигой, намекая на то, что речь может идти о разных и просто внешне похожих персонажах.

Власти РФ также не торопятся подтверждать существование в военной разведке человека под именем Анатолий Чепига. Тем не менее, журналистам BFM.ru удалось побеседовать с бывшим преподавателем Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Александром Боржко. Он подтвердил, что одного из его выпускников действительно звали Анатолий Чепига. Боржко также добавил, что несколько лет назад Чепига стал Героем России.

"В 2001 году [был] выпуск из нашего училища, я был командиром батальона, - рассказал Боржко, который теперь является председателем отделения ДОСААФ по Амурской области. - Выпускали мы 300 человек, прошло 17 лет".

По словам Боржко, в лицо выпускника Чепигу он уже не помнит, сославшись на проблемы с памятью, так как прошло уже 17 лет. И даже в растиражированном прессой фото Руслана Боширова Боржко не распознал старого знакомого. "Мне даже в голову не взбрело, что это лицо мне знакомо", - говорит он.

Боржко подчеркнул, что в ДВОКУ готовят офицеров мотострелковых войск, подразделений морской пехоты, арктических войск и ВДВ. "Мы готовим командиров боевых подразделений, не каких-то спецслужб, не каких-то отравителей и тому подобное", - заверил он.

По словам Боржко, попытка связать службу Чепиги с работой спецслужб и попыткой отравления в Солсбери является для него "каким-то бредом".

При этом прежний наставник Чепиги подтвердил информацию о том, что ему в 2014 году присвоили звание Героя России. "Это известный факт, потому что он наш земляк, [из] Амурской области, и за что конкретно, у меня такой информации нет", - пояснил Боржко.

Он допустил, что выпускник Чепига теоретически мог оказаться на службе в ГРУ, поскольку там есть свои спецподразделения, в которых обучают разведывательно-диверсионной работе, однако такая деятельность, уверяет Боржко, не имеет никакого отношения к подготовке убийц-отравителей, действующих не в зоне боевых действий.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает сведениями о вручении Анатолию Чепиге каких-либо государственных наград из рук Владимира Путина. Песков также фактически отказался вести какую-либо дискуссию с представителями прессы и на тему публикаций в прессе, сославшись на отсутствие у журналистов достаточной компетенции в таких щекотливых вопросах, касающихся деятельности российских спецслужб. "Нам невозможно и предельно трудно вести дискуссию на этот счет [о личностях подозреваемых в отравлении Скрипалей] со средствами массовой информации. И мы не хотели бы этого делать: это просто невозможно. Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу, как инцидент со Скрипалями, иметь средства массовой информации", - сказал представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, для участия служб в расследовании необходимы "официальные исходные материалы, эти материалы могут поступать только из компетентных источников". Вероятно, пресса к таким источникам не относится.

Все разговоры об идентичности Боширова и Чепиги Песков отнес к спекуляциям. "Кремль не хочет дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса, тем более, муссировать, имея в качестве партнера средства массовой информации. Все эти рассуждения на счет того, кто на кого похож... У нас на Красной площади, в конце концов, до сих пор бегают десять Сталиных и пятнадцать Лениных и все они сильно похожи на оригиналы", - резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Разоблачение "солсберийского отравителя"

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического боевого вещества семейства "Новичок", нанесенного, по данным британской стороны, на дверную ручку дома экс-полковника в Солсбери. Лондон обвинил Москву в отравлении Скрипалей. Россия все обвинения отвергла. Пострадавшие после курса лечения были выписаны из клиники и в настоящее время находятся в неизвестном месте под защитой.

5 сентября полиция и прокуратура Великобритании заявили, что к инциденту были причастны российские граждане, известные под ненастоящими именами Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти считают их сотрудниками российской военной разведки (ГРУ).

Британская полиция опубликовала фотографии подозреваемых с камер наблюдения, из которых следует, что за несколько часов до того, как Скрипалей нашли без сознания на скамейке рядом с ТЦ в Солсбери, россияне побывали в Солсбери. Именно Петров и Боширов нанесли "Новичок" на ручку двери Скрипаля, считает следствие. Следы этого отравляющего вещества были обнаружены в гостиничном номере, в котором они останавливались.

Через неделю президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами. Он призвал их прийти в СМИ и рассказать о себе. На следующий день Петров и Боширов дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, в котором сообщили, что ездили в Солсбери как туристы для осмотра достопримечательностей. Они опровергли свою причастность к отравлению Скрипалей и работе на спецслужбы.

После этого The Insider и Bellingcat обнародовали копии служебных документов Федеральной миграционной службы с паспортными данными Александра Петрова, свидетельствующими, что он все же может быть причастен к спецслужбам.

А позже расследователи выяснили, что Руслан Боширов на самом деле - 39-летний полковник ГРУ Анатолий Чепига. По данным авторов расследования, Чепига окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (ДВОКУ), затем он служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ и принимал участие во второй чеченской войне. В декабре 2014 года Владимир Путин присвоил Чепиге звание Героя России. Предположительно, офицер проявил себя во время военного конфликта на востоке Украины, где была задействована 14-я бригада спецназа ГРУ.

Третий, в отравлении не лишний

Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции страны выяснили личность третьего подозреваемого в причастности к мартовскому отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, которое цитирует InoPressa, третий подозреваемый является сотрудником российской военной разведки, как и двое его предполагаемых сообщников, которые прибыли в Лондон под именами Руслана Боширова и Александра Петрова.

В статье говорится, что до выполнения задания "Петровым" и "Бошировым" этот человек ездил в Солсбери, чтобы собрать для них информацию. В частности, он составил план переулка, где жил Скрипаль, и изучил входную дверь в его дом, на ручку которой впоследствии, по версии британских властей, "солсберийские туристы" нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Специалисты по безопасности говорят, что разведка на месте была бы необходима, поскольку решение об атаке, при которой дверная ручка была смазана нервно-паралитическим веществом, не могло быть принято спонтанно.

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