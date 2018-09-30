Поиски убийц съёмочной группы Расторгуева в ЦАР только начинаются, сообщил президент Туадера

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера сказал, что поручил службам страны оказать содействие РФ в расследовании убийства российских журналистов, передает "Интерфакс" . О результатах следствия он говорить не стал, сославшись на то, что оно только началось.

"Говоря о расследовании, мы договорились с господином министром о том, что наши службы будут сотрудничать, и мы уже поручили нашим службам оказывать содействие российскому Следственному комитету и другим структурам, которые сейчас этим занимаются. Наша цель, конечно, пролить полный свет на все обстоятельства этого дела", - сказал Туадера журналистам.

Отвечая на вопрос о том, появилась ли новая информация в ходе расследования, он добавил: "Расследование еще ведется, оно только началось, поэтому никаких (новых) элементов нет, но мы нацелены на сотрудничество".

Добавим, оказавшаяся в похожей ситуации Великобритания, когда на ее территории загадочным образом едва не убили уроженцев РФ Сергея и Юлию Скрипаль, наоборот отказалась от сотрудничества с российскими властями, видя в этом угрозу своему суверенитету.

Напомним, журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев расследовали в ЦАР деятельность частной российской группы наемников (ЧВК Вагнера), силы которой были также развернуты в Сирии и на Украине и которая, как сообщается, связана с Евгением Пригожиным, магнатом из сферы общественного питания, близким к президенту Владимиру Путину. Итогом их деятельности должен был стать документальный фильм для независимого медиапроекта противника Путина Михаила Ходорковского.

Убитые россияне прибыли в ЦАР как туристы. Они собирались посетить территорию поместья Беренго, где, по данным прессы, может находиться база частной военной компании Вагнера. В столицу ЦАР Банги съемочная группа прибыла 28 июля, затем россияне хотели поехать в поместье Беренго, но там потребовали аккредитацию Минобороны ЦАР. У них переписали данные и пообещали дать им пропуск через пять дней.

30 июля съемочная группа выехала к помогающему журналистам консультанту по имени Мартин, путь должен был занять около полутора дней. Но поздно вечером россияне попали в засаду и были застрелены. Мэр города Сибю Анри Депеле сразу заявил, что мотивом убийства стало ограбление. Известно, что у россиян с собой было около девяти тысяч долларов и ценная аппаратура. Впоследствии жандармы обнаружили ноутбук, жесткие диски и мобильный телефон, принадлежавшие журналистам.

По одной из версий, гибель журналистов не была случайной. Мартин, с которым они общались в ЦАР, назвался сотрудником ООН, что оказалось неправдой. Именно Мартин свел россиян с человеком, который вызвался быть их водителем и проводником. В итоге он увез журналистов в сторону от их маршрута, где они и попали в засаду. Причем самому водителю удалось спастись. С Мартином журналистов познакомил сотрудник издания РИА ФАН Кирилл Романовский. Интрига состоит в том, что РИА ФАН считается главным сайтом "фабрики медиа", связанной с "фабрикой троллей" - агентством, которое на коммерческой основе занималось размещением комментариев в поддержку российской власти в интернете.

В пятницу стало известно, что Орхан Джемаль еще прошлой зимой начал собственное расследование, которое касалось российских поставок оружия в ЦАР. Причем журналиста консультировал источник, близкий к ФСБ. "Я рассказал ему ровно столько, чтобы его не зачистили: объяснил, что стоит уже, наверное, остановиться. К сожалению, он меня не послушался", - сказал источник Джемаля в интервью "Дождю".

Орхан Джемаль действовал бесстрашно и дерзко. Близкий к ФСБ собеседник рассказывает, что журналист поехал в ЦАР с намерением зафиксировать на камеру передачу оружия от министерства обороны конкретному участнику ЧВК.

Как рассказала журналист и друг Орхана Джемаля Надежда Кеворкова, за несколько недель до гибели он сказал, что его могут вот-вот арестовать. Еще один друг вспомнил, что за несколько недель до поездки он отказался от телефона, который якобы прослушивался.

Напомним, финансировавший Центр управления расследованиями (ЦУР) экс-владелец "ЮКОСа" Михаил Ходорковский сообщил 20 сентября изданию The Daily Beast, что это были не "неизвестные вооруженные люди", а "согласно имеющейся у нас сейчас рабочей версии убийства, это были русские киллеры".

"Они сначала застрелили одного из трех журналистов, а потом получили приказ прикончить остальных", - заявил Ходорковский.

Как отмечает издание, у Ходорковского "есть доказательства, подтверждающие эти заявления, но он их не предоставил".

В статье The Daily Beast, которую цитирует издание InoPressa, также отмечается, что Петр Верзилов стал "жертвой заказного убийства, предпринятого кем-то из тех, кто стоял за убийствами в ЦАР".

Один из убитых там журналистов, режиссер Александр Расторгуев, был близким другом Верзилова. И сам отравленный издатель "Медиазоны" не верит официальному расследованию покушения на журналистов в Центральной Африке, будучи уверенным, что Кремль не намерен выяснять правду о заказчике их убийства.

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