Алишер Усманов преуспел в борьбе с олигархией

Олигархов в России почти не осталось, но один, получивший бизнес от власти и сохраняющий его до сих пор, все же есть, считает бизнесмен Алишер Усманов.

"Я слово "олигарх" вообще терпеть не могу. Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать - "фаворит королевы". В данном случае олигарх - это человек, который все взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился. Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит - до сих пор катится", - сказал Усманов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), отказавшись уточнить, о ком идет речь.

"Он олигарх. И он про себя это знает. Он все потерял, кроме одной компании, вот поэтому он в ней и остается. А больше олигархов нет", - заявил Усманов, назвав критерием отнесения к олигархии факт получения бизнеса от власти.

На просьбу охарактеризовать Романа Абрамовича и Олега Дерипаску (оба, как и Усманов, на разных этапах были вовлечены в дискуссии о дальнейшей судьбе "Норильского никеля", которые в итоге не изменили status quo - основным владельцем компании остался Владимир Потанин), предприниматель ответил: "Крупные бизнесмены, ведущие бизнесмены, лучшие бизнесмены, талантливые бизнесмены, и так далее, и тому подобное", подчеркнув, что ни того, ни другого олигархом не считает.

От редакции: Ну, какой же буржуй любит слово "буржуй"? Какой кровопийца смирится с таким званием, когда оно звучит из уст тех, чью кровь он пьёт? Кажется, к нам вместо Жванецкого и прочих эстрадных сатириков после некоторой адаптации общества в условиях постоянного ограбления - вернулся этот нервно-упитанный говорун, прилежно веселивший дорогих россиян после того, как его "честно заработанное" и подаренное Медведеву элитное жильё попало в поле внимания ФБК. "Тьфу на тебя" - показалось ему слишком слабым ответом пойманной за "достоинство" олигархии. Что ж, начатое Песковым "отмывание" в общественном сознании имиджа миллиардеров ("у нас олигархов нет, есть честные бизнесмены") - подхватили сами миллиардеры, это очень хорошо. Пусть трудящиеся видят - как себя оценивают те, кто украл у них социалистическую собственность, и ещё считают, что "заплатили" за это.

Тут Усманов, конечно, перечит такому не в пример ему бесстрашному, убеждённому и последовательному стороннику приватизации, то есть новорусского капитализма, как Анатолий Чубайс. Ведь это он в личном самолёте рассказал в 2010-м году, как раздавали при Ельцине, с 1993-го и особенно 1996-го по залоговым аукционам заводы в частные руки, плевав на их стоимость - чтобы только поскорее забить побольше гвоздей в "гроб коммунизма". Пусть говорит - говорящий владелец едва ли не самой длинной в мире яхты, который считает, что за всё заплатил, очень нужен сейчас в тревожном эфире, когда государство при посредничестве Госдумы откровенно ограбило 90% трудящихся, будущих пенсионеров. Вот пусть эти 10% побольше поговорят - расскажут что они не олигархи, что они всю социалистическую собственность честно купили - пусть расскажут, когда и за сколько... Хорошая тема - долгоиграющая и классово разъяряющая. Ну и "мистер икс" - тоже хороший приём, пусть они ещё и меж собой поссорятся, играя в "мафию". Когда к ним придёт наша товарищ Экспроприация экспроприаторов - они точно уже не будут олигархами, и хорошо что участся не быть ими уже сейчас.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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