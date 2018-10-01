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Московский листок

Новый Уренгой. Я инвалид. У меня украли жильё.

Опубликовано 01.10.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

власть жилье
Новый Уренгой. Я инвалид. У меня украли жильё.

29 сентября 2018 года у приемной президента РФ прошел одиночный пикет. Житель Нового Уренгоя Дмитрий Олейник развернул плакат:

«Я инвалид. У меня украли жильё».

История Дмитрия Олейника, инвалида первой группы по заболеванию зрения, достаточно проста и типична для нашей страны, особенно для Нового Уренгоя. В 98-м году он был поставлен в очередь на жильё, как инвалид и как малоимущий. В 2014 году он с удивлением узнал, что в этой очереди уже не стоит. То ли сотрудники новоуренгойской администрации надеялись, что инвалид первой группы сам собой прозрел, то ли, что в связи с болезнью не заметит жульничества (автору материала представляется более вероятным второй вариант).

Дмитрий Олейник заметил. Чиновники сказали ему – принесите документы – восстановим. Дмитрий Олейник документы принёс. Но его не восстановилив очереди, а поставили на жилищный учет заново.

В чем разница? Стой Олейник самого начала, он бы уже въезжал сейчас, а так ему светит жильё ещё лет через 20-30 (начиная с сегодняшнего момента). Походы по инстанциям никакого результата не дали. Суд Олейнику в праве на жильё отказал. Депутаты от Едра письма инвалида проигнорировали, даже не утруждая себя ответом.

Отметим, что случай Дмитрия Олейника далеко не единичный. Нарушения прав на жильё носят в Новом Уренгое массовый характер. А именно, в СССР выдавалось два вида жилищных ордеров - от государства и от предприятия, на котором человек работал. Ну, так вот, новоуренгойские власти отказываются признавать ордера от предприятий, и людей, проживающих по ордерам предприятий, гонят на улицу. Данная практика абсолютно незаконна, противоречит ст. 7 закона "О введении в действие Жилищного кодекса» и ряду других законодательных актах РФ, но местную администрацию это не волнует.

А чтобы люди соглашались покидать свои дома, мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз «вежливо» торопит их, подавая судебные иски о выселении, отключая в домах свет и тепло. Иногда лишние дома, с точки зрения городской Администрации, просто поджигают.

По окончании пикета Дмитрий Олейник пошел на приём . Его приняли. Обещали разобраться. Следует отметить, что это не первый визит людей из Нового Уренгоя в Москву, в приемную президента. И каждый раз обещают разобраться.

Мы уходили. А у приемной президента происходило какое-то мероприятие. НОДовцы так и шмыгали. Часть из них была загримирована под бойцов Красной армии. Помнить историю дело, конечно, нужное. Но помнить - не значит искажать. Не значит оскорблять память. Бойцы Красной армии не служили ребятам, пришедшим лишить трудовой народ всего, включая крышу над головой. Бойцы Красной армии этих ребят уничтожили. Дважды.

В ходе Гражданской войны и в Великой Отечественной. У их идейных последователей до сих пор наворачиваются слёзы на глаза (кстати, маленькая подробность - мать одного из этих плакальщиков, знаменитого новоуренгойского мальчика, Оксана Десятниченко, как раз представляет администрацию города в судебных исках о выселениях граждан).

В общем, исторический опыт того, как надо поступать ребятами, пришедшими приватизировать добро трудового народа, в нашей стране есть. Осталось его применить. Правильно применить!



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