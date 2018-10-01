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Московский листок

Введение в мастурбацию

Опубликовано 01.10.2018 в разделе комментариев 4

единая россия онищенко онанизм
Введение в мастурбацию

Родительский запрос

Председателю правительства РФ,

лидеру партии «Единая Россия»

Д.А.Медведеву

Копия: главному редактору ФОРУМа.мск

А.Ю.Баранову

вычитать, а не ржать!

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

В субботу в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» ваш первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал начать в школах борьбу с мастурбацией.

Для нас это не вопрос. Поскольку ваше правительство и партия отняли у нас пенсионные деньги, мы готовы начать борьбу даже с нею, родимой.

Но с чего начать? Геннадий Григорьевич считает, что угроза исходит из Интернета. По ней и ударить «на уровне образовательных учреждений» ( https://govoritmoskva.ru/news/174890).

Вы - популярный и давно известный миру блогер. Но, возможно, даже вы не уловили, с какой заинтересованностью школьная молодежь, студенчество и родительская общественность эти двое суток обсуждали в соцсетях формы и методы борьбы с новой для нас опасностью.

Казалось бы, выборы прошли на отлично. Все нужные люди в нужных креслах, но враг не дремлет. Но бросает нам новый вызов.

Поэтому совершенно естественно, что в этот тревожный час мы обращаемся именно к вам.

Г-н Онищенко человек в стране очень известный. Он работал Главным санитарным врачом России, много лет руководил Роспотребнадзором.

Все мы знаем, как он боролся с плохими винами, яблоками, килькой и шпротами и прочими сальмонеллами.

Но ведь с этой новой для нас заразой он не боролся. Он не школьный педагог, не психосексолог и не психосексопатолог. И вряд ли представляет себе все трудности новой для страны борьбы, к которой он зовет.

Мы знаем, какой в «Единой России» железный порядок. Не каждому доверено вещать в эфире, с думской трибуны и в СМИ. Вот и делаем для себя вывод: призыв г-на Онищенко ударить по рукоблудию это решение Высшего совета вашей партии.

Значит, у вас есть решение и уже разработаны методические указания. И тогда просто хотелось бы поинтересоваться некоторыми деталями.

Нам, родителям, это искоренение зла во что-нибудь обойдется? Будут ли на очередном родительском собрании с нас требовать деньги «на онанизм»?

Кто будет этой борьбой в школах заниматься? Ведь подход должен быть универсальный ко всем и профессиональный. Вряд ли это на это сгодятся учителя тригонометрии, алгебры, географии, хорового пения.

Конечно, в роли настоятеля хорошо смотрелся бы учитель истории. Он бы мог на конкретных примерах показать, к чему приводила мастурбация тех или иных исторических личностей.

Этому в Средние века отрубили руки. Того расстреляли большевики. А эти и вовсе кончили свои дни в сталинских лагерях.

А с девочками как? Они могут и не знать, что это за ху… хре..., в общем, отвратительная мерзость. И тогда, очевидно, нужно провести какой-то ликбез? Что ж, мы готовы раскошелиться на некое методическое пособие типа «Введение в мастурбацию».

Когда мы на школьном родкоме все это обсуждали, один родитель привел поучительный пример из своей молодости.

Возле береговой части морской авиации в Калининграде, где он служил, постоянно у КПП вертелись школьницы. Однажды они остановили его с сослуживцем и предложили заняться как раз обратным.

Он спросил: «Так хоть сколько вам лет»? Ответили: «Нам по 12 лет, но мы уже знаем, как по-взрослому дружить с мальчиками».

Представляете? Знает ли член вашей партии г-н Онищенко, что уж если в те страшные в тоталитарные времена у акселераток и акселератов находились свои методы борьбы с этой гадостью, то уж теперь-то?

А другой отец рассказал и вовсе страшную историю. Когда он по указанию г-на Онищенко начал беседовать с сыном о борьбе с этим злом, тот ему ответил: «Ты бы, батя, мне лучше хорошую девку нашел в театр ходить. А то в нашем классе все перепорчены».

Мы понимаем, Дмитрий Анатольевич, что эта изнурительная борьба только начинается, И потому надеемся на продолжение разговора.

С уважением, 

Александр Головенко,

член родительского комитета школы



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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
sdfsfsd
sdfsdfsfdf написал 01.10.2018 00:38
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старик Кабаев сам экономическим онанизмом 18 лет занимается
ДИКОБРАЗОВ ИВАН ПОРФИРЬЕВИЧ написал 01.10.2018 00:38
господин-товарисч Зюганов 25 лет политическим онанизмом занимается.
Хотели построить коммунизм,
не вышло.
Хотели построить капитализм,
не вышло.
В результате построили
ОНАНИЗМ.
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не паханное поле для распила бабла....
наберут штат укрупнят и расширят написал 01.10.2018 00:31
RE:Мы понимаем, Дмитрий Анатольевич, что эта изнурительная борьба только начинается, --
на эту борьбу потребуется несколько десятков триллионов долларов - поднимут налоги увеличат цены на бензин продтовары обувь одежу хлеб и прочее - вот и наберут!
создадут подразделение по борьбе с....ну этой самой...
наберут штат - укрупнят и расширят - сделают им зарплату почти депутатскую - и выход на пенсию в 35 лет - за вредность - ну в общем - не паханное поле для распила бабла....
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(без названия)
Завидонов Никодиж написал 01.10.2018 00:16
Какая же очередная, тупая, безграмотная тварь-Онищенка сидит в правительстве!!
Эту безмозглую про6л.дь надо спаровать с Захаровой.
В США наоборот рукоблудам стали создавать условия, а этот заднеприводной чучмек, объевшись забродившего творога, хочет члены детям отрезать.
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