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Московский листок

Экс-главком ВВС сравнил потери в Сирии и Афганистане

Опубликовано 01.10.2018 в разделе комментариев 1

война танк государство вооружение
Экс-главком ВВС сравнил потери в Сирии и Афганистане

Потери России за три года операции в Сирии превысили сто человек, сообщил экс-главком ВКС РФ, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. 

"На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", - цитирует Бондарева его пресс-служба в воскресенье в связи с третьей годовщиной операции РФ в Сирии. 

Для сравнения сенатор привел число советских потерь в Афганистане: за 3 первых года войны погибли почти 4,8 тысячи военнослужащих, потеряны не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов, 97 вертолетов.

***

Все-таки как надоела генеральская брехня!

Он бы еще сравнил потери СССР за три года Великой Отечественной войны с потерями РФ в Сирии - так получится, что Жуков с Рокоссовским вообще воевать не умели по сравнению с нынешними мужчинами в штанах с лампасами.

Давайте сравнивать.

В Афганистане за примерно 2 месяца боев в первый же год была взята под контроль практически вся территория страны. Какой страны? Население 31,575 млн чел., территория — 652 864 км². Причем большая часть страны находится в горной местности, относящеся к самому высокому горному массиву на планете.

Для сравнения: Сирия - население 17,5 миллионов, площадь 185 180 км² в основном равнинная пустынная местность.

То есть Сирия в 2 раза меньше по населению и в 3,5 раза меньше по площади, чем Афганистан, не говоря уже о сложностях рельефа.

СССР ввел войска и один оккупировал всю территорию Афганистана, после чего один ее удерживал 9 лет.

РФ не вводила войска и не оккупировала Сирию, а создала лишь военную базу, по сути ограничившись лишь поддержкой с воздуха правительственых войск и точечными операциями спецназа - кстати, в Сирии широко применяются ЧВК, чего в Афганистане не было. А потери ЧВК не входят в статистику Минобороны. Ну и, разумеется, ни о каком контроле за всей территорией Сирии речи даже не идет. То есть и задачи войны, и ее результаты несопоставимы, так что и потери сравнивать совершенно некорректно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Реальные потери на самом деле сопоставимы
Савел Репнин написал 01.10.2018 01:19
Реальные потери только до 24.12.2017 были около шести тысяч.
По всей РФ хоронят.
А эти брешут, как их подельники четверть века назад о полуторасотнях трупов.
Лучше бы сравнили с трепом своих же верхних, сколько личного состава через эту пустыню они прогнали.
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