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Московский листок

Каждый пятый пенсионер рискует сдохнуть с голоду

Опубликовано 01.10.2018 в разделе комментариев 1

правительство пенсионеры
Каждый пятый пенсионер рискует сдохнуть с голоду

У каждого пятого пенсионера есть как минимум один займ, показала статистика Объединенного кредитного бюро, по данным «Известий», а средний размер долга гражданина старше 60 лет составляет 107,2 тыс. рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Пожилые россияне часто берут кредиты для детей или внуков и гораздо реже — на свои нужды, отмечают эксперты. Погашать займ приходится за счет пенсии, однако многие подрабатывают или получают дополнительный доход от сдачи в аренду жилья.

***

Понятно же, что кому попало кредит не дадут - нужно иметь стабильный доход. Именно таким доходом является пенсия, поэтому некредитоспособные внуки тащат дедушек и бабушек в банки, где те берут деньги для покупки внучку айфона. Ну а бывает, что просто на жизнь не хватает.

Однако ж пенсии и так маленькие, часто ниже  прожиточного минимума или тютелька в тютельку, чтоб не помереть с голоду. А кредиты ведь дают не бесплатно, то есть с нищенской пенсии берется еще и солидный процент банку"за услуги". Это не беспроцентная ссуда, как в СССР, тут цена покупки иной раз возрастает вдвое, только что выходит с рассрочкой.

А что будет с пенсионером, по сути, лишившимся пенсии? Ну если помрет вовремя, то даже хорошо - долг по кредиту уже отдавать не надо...

Какая вообще скотина позволила банкам давать кредиты под залог пенсии?

Пенсия - это ж не капитал, а вспомоществование, которое дает государство человеку, чтоб не помер с голодухи на старости лет, когда уже работать не может. Ну давайте еще давать кредиты под залог ивалидных колясок, под залог бесплатных лекарств жизненно важных: не смог распатиться по кредиту - сдох...

Я, честно говоря, недопонимаю, мы в государстве живем или банде, а?..

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Ешь богатых!!!
Финни написал 01.10.2018 10:45
"Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Да здравствует Социалистическая революция!!!Долой диктатуру изменников Советской Родины!!!
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