Каждый пятый пенсионер рискует сдохнуть с голоду

У каждого пятого пенсионера есть как минимум один займ, показала статистика Объединенного кредитного бюро, по данным «Известий», а средний размер долга гражданина старше 60 лет составляет 107,2 тыс. рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Пожилые россияне часто берут кредиты для детей или внуков и гораздо реже — на свои нужды, отмечают эксперты. Погашать займ приходится за счет пенсии, однако многие подрабатывают или получают дополнительный доход от сдачи в аренду жилья.

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Понятно же, что кому попало кредит не дадут - нужно иметь стабильный доход. Именно таким доходом является пенсия, поэтому некредитоспособные внуки тащат дедушек и бабушек в банки, где те берут деньги для покупки внучку айфона. Ну а бывает, что просто на жизнь не хватает.

Однако ж пенсии и так маленькие, часто ниже прожиточного минимума или тютелька в тютельку, чтоб не помереть с голоду. А кредиты ведь дают не бесплатно, то есть с нищенской пенсии берется еще и солидный процент банку"за услуги". Это не беспроцентная ссуда, как в СССР, тут цена покупки иной раз возрастает вдвое, только что выходит с рассрочкой.

А что будет с пенсионером, по сути, лишившимся пенсии? Ну если помрет вовремя, то даже хорошо - долг по кредиту уже отдавать не надо...

Какая вообще скотина позволила банкам давать кредиты под залог пенсии?

Пенсия - это ж не капитал, а вспомоществование, которое дает государство человеку, чтоб не помер с голодухи на старости лет, когда уже работать не может. Ну давайте еще давать кредиты под залог ивалидных колясок, под залог бесплатных лекарств жизненно важных: не смог распатиться по кредиту - сдох...

Я, честно говоря, недопонимаю, мы в государстве живем или банде, а?..

Анатолий Баранов