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Московский листок

Воровство пенсий у дорогих россиян пройдёт под старыми лозунгами - капитализма и индивидуализма

Опубликовано 01.10.2018 в разделе комментариев 1

протесты минфин центробанк реформа пенсионеры пенсии
Воровство пенсий у дорогих россиян пройдёт под старыми лозунгами - капитализма и индивидуализма

Министерство финансов и Банк России определились с механизмом включения россиян в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Подключение будет основываться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ "Форма сделок", в третьем пункте которой говорится, что "молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон". Выбранный механизм фактически представляет собой автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК, сообщает РБК со ссылкой на источники. 

По словам одного из источников, подключение к ИПК коснется 70 миллионов человек, которые уже находятся в накопительной системе - в негосударственных пенсионных фондах или в государственной управляющей компании ПФР "Внешэкономбанк". 

При этом граждане в любом случае должны быть проинформированы о том, что их подключили к системе. Информировать работников могут обязать работодателя. По данным Пенсионного фонда, на конец 2017 года пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян. Накопительная пенсия - ежемесячная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. 

Законопроект об ИПК находится в стадии подготовки, сообщили РБК в пресс-службе Центробанка, отметив, что, таким образом, комментарии по этому поводу давать рано. 

Концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ в сентябре 2016 года. Сообщалось, что новая пенсионная модель должна заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию. 

Впервые накопительная часть пенсии была заморожена в 2014 году, что позволило сэкономить средства федерального бюджета за счет сокращения трансферта Пенсионному фонду. До этого страховые взносы работодателей на пенсионное обеспечение разделялись на две части: 16% - на формирование страховой пенсии; 6% - на формирование пенсионных накоплений, если гражданин не выбрал только страховую пенсию. 

В 2016 году заморозка накопительной части пенсии была продлена до 2019 года включительно. В проекте бюджета ПФР на 2019-2021 годы заложено сохранение заморозки "старой" накопительной пенсии на ближайшие три года. В сентябре 2018 года глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что заморозку пенсионных накоплений, вероятно, продлят еще на год - до 2021 года. В настоящее время заморозка "накопиловки" действует до 2020 года включительно. Он пояснил, что в осеннюю сессию Минфин не успевает определиться с моделью ИПК. 

Согласно изначальной концепции ИПК, граждан должны были автоматически подключать к новой накопительной системе. Всех работающих россиян по умолчанию подключат на отчисления взносов с зарплаты в негосударственные пенсионные фонды, где будет формироваться накопительная часть пенсии. Размер взносов будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к ИПК и до 6% через пять лет. 

Первоначально Минфин планировал запустить систему ИПК в 2019 году, однако обсуждение концепции было заморожено до формирования нового состава правительства после выборов президента. 

В сентябре 2017 года первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что Банк России решил отказаться от идеи автоподписки и предложил модель авторегистрации в системе ИПК. 

В августе 2018-го Минфин сообщил о начале разработки законопроекта об ИПК. Срок запуска накопительной системы был перенесен на январь 2020 года. Публичное обсуждение законопроекта должно было завершиться 22 августа, но документ так и не был опубликован. Источники указывали, что публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за негативной реакции общества на пенсионную реформу.

От редакции: Господи, везде у них капитал... Материанский капитал, теперь индивидуальный пенсионный. Вот уж дух реформ неизбывный! Пропаганда капитализма всеми средствами (за счёт тех, кому капитализм навязывается), на каждом этапе жизни - и даже там, где намечается тот период, который в СССР назывался заслуженным отдыхом, тоже стоит чучело Капитала. Только ирония реформаторов как раз  в том, что "индивидуальный" капитал - вовсе не индивидуальный, ведь это же Путин жаловался, что на одного работающего у нас что-то многовато расплодилось пенсионеров.

Так получается, что всё же пенсию "платят" не сами себе отчислениями пенсионеры, а трудящиеся сегодня - тем, кто трудился вчера? Что это за государственный мухлёж и откровенный обман, как у напёрсточников?! Под видом "индивидуального" обслуживания - у пенсионеров не просто крадут вообще всю пенсию, им ещё и лгут, а их деньги ухоят в неизвестные нам фонды, государство банально рассчитывает, что большинство пенсионеров не доживёт до получения пенсии - вот такая игра затеяна Путиным и Ко. И мы должны отнестись с пониманием к этому? Нет, господа, не надейтесь. Понимание, глубинное - мы вам обещаем, только не вашего шулерского подхода, а стоящих за этим интересов правящего, вашего проклятого класса. Копать будем глубоко.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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Всего комментариев к статье: 1
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Долой Геноцид!!!Долой ОПГ"Путин"!!!
Финни написал 01.10.2018 11:41
Деньги выпускаются на весь труд всего многонационального российского Народа и присваиваются экстремистской иудейской сектой РПЦ,частными банкирами и ОПГ"Путин".Вся власть многонациональному российскому Народу!!!
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