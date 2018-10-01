Друг Путина Ролдугин получит в свой фонд более шести миллиардов из бюджета

Фонд "Талант и успех", одним из учредителей которого выступает виолончелист и друг президента России Сергей Ролдугин, получит субсидии в размере 6,35 миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Общие субсидии федерального бюджета фонду "Талант и успех" в 2019 году планируются на уровне 2,09 миллиарда рублей, в 2020 и 2021 годах - по 2,13 миллиарда рублей, то есть всего 6,35 миллиарда рублей.

В 2018 году субсидии правительства были на уровне 1,99 миллиарда, в 2017-м - 1,21 миллиарда, в 2016 году - 1,31 миллиарда, в 2015-м - 0,58 миллиарда рублей, следует из реестра субсидий федерального бюджета.

В 2015-2018 годах субсидии выделялись по линии Минспорта, Минкультуры и Минобразования. В новом проекте бюджета на 2019-2021 годы деньги фонду выделят Минпросвещения и Минкультуры.

Фонд "Талант и успех" занимается поддержкой одаренных детей и распределяет гранты на эти цели. В национальном проекте "Образование" указано, что до 2021 года, с учетом опыта фонда "Талант и успех", в 35 регионах должны быть созданы центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с ежегодным охватом 24,5 тысячи человек.

Согласно отчетам в Минюст, в 2015 году при своем открытии фонд израсходовал 9,76 миллиарда рублей (почти вся сумма - негосударственные расходы). Траты в фонде объясняли строительством помещений и закупкой оборудования. В 2016 году расходы снизились до 2,44 миллиарда рублей, а в 2017 году повысились до 6,28 миллиарда рублей.

В ноябре 2016 года Владимир Путин на совещании правительства раскритиковал работу фонда за недостаточное использование выделенных средств. "Мы три сотни миллионов туда заправили, а денег используется 15% там. Это значит, что либо все-таки работа пока не развернута должным образом, либо столько денег не нужно, тогда надо на другие цели их направить. Есть куда у нас деньги направить в социальной сфере", - заявил тогда президент.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова говорила, что, "несмотря на такие значительные ресурсы, дальнейшая судьба одаренных детей, после того как они заканчивают учебные заведения, никоим образом не отслеживается". Минкультуры и Минобрнауки предлагали ужесточить порядок отчетности фонда и схему получения федеральных субсидий. Но всего через месяц после критики президент распорядился открыть аналоги фонда Ролдугина по всей стране.

Согласно данным "Панамского досье", опубликованного журналистами благодаря утечке из панамской компании-регистратора Mossak Fonseca, Ролдугин ведет двойную жизнь. На публике он - талантливый виолончелист, а за кулисами - оператор сети офшоров с активами в миллиарды долларов.

Расследование выявило, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от кипрской "дочки" ВТБ, деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома".

Связанные с Ролдугиным офшоры, по данным журналистов, контролировали доли и в сфере ТВ-рекламы. "Видео Интернешнл" (Vi), крупнейший продавец телевизионной рекламы в России. 20% Vi принадлежит кипрской компании Med Media Network, а единственным акционером Med Media Network был офшор IMO, бенефициар которого - Ролдугин.

Как сообщалось в материале немецкой газеты Süddeutche Zeitung, существует вероятность, что Ролдугин не является человеком, зарабатывающим на таких сделках. Как показывают "Панамские документы", музыкант скорее "выступает в качестве прикрытия для тех, кто близок к Путину, а возможно, и для самого Путина". Однако сам президент категорически отрицает такого рода связи.

Отметим, что ролдугинскому фонду оказывается поддержка не только финансами, но и непосредственно государственной землёй. В 2016-м году Фонд «Талант и успех» российского виолончелиста, друга президента России Владимира Путина Сергея Ролдугина получил в безвозмездное пользование два пляжа вблизи с олимпийскими объектами в Сочи. Как сообщает РБК со ссылкой на постановление заксобрания Краснодарского края, фонду было передано 320 м пляжа в междуречье рек Мзымта и Псоу для «организации пляжного отдыха граждан и развитие санаторно-курортного комплекса края». Бесплатно переданная территория является частью береговой защиты олимпийского объекта «Инженерная защита территории Имеретинской низменности», которая закреплена за Управлением по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края. Пляж в распоряжении фонда Ролдугина останется вплоть до 1 мая 2020 года.

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