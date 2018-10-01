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Московский листок

Поддержавшая операцию "преемник" британская разведка раскаивается

Опубликовано 01.10.2018 в разделе комментариев 1

кризис силовигархия сырьеваяимперия англия ми-6
Поддержавшая операцию "преемник" британская разведка раскаивается

Британская разведывательная служба Ми-6 сообщила о помощи, которую она оказала российскому президенту во время предвыборной гонки в 2000-м году. Об этом The Times рассказал бывший глава ведомства Ричард Дирлав, проработавший на этой должности с 1999-го по 2004-й год. 

Он признался, что в преддверии президентских выборов в 2000-м году к нему обратился «офицер КГБ» с просьбой устроить встречу Путина и занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Сотрудник российской разведки предложил, чтобы Блэр приехал на премьеру оперы «Война и мир» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

«У нас была долгая дискуссия, должен ли Тони Блэр принять приглашение или нет, и мы решили, что это необычная и уникальная премьера, и мы согласились», — сообщил Дирлав. 

По его словам, сейчас в ведомстве сожалеют, что помогли российскому президенту «закрепить репутацию». Однако, заметил бывший глава Ми-6, тогда отношения Лондона и Москвы были довольно позитивными. «Хорошие отношения [между странами] продлились полтора-два года, затем они стали затруднительными, поскольку черты путинского режима стали все более очевидными», — заключил он.

От редакции: "Поделиться харизмой" - самый банальный приём пиара. Причём обычно эта харизма монетизируется - то есть за визит харизматической персоны фонды государства-визитёра, а то и личные счета персоны (иногда - и те и другие) существенно пополняются из средств тех, кто заказывает "музыку". Видимо, в то время фэсбы не так хорошо заплатили или вовсе не заплатили британцам - они из чисто буржуазной солидарности должны были поддержать преемника Ельцина, чтоб родной народ смотрел на него снизу вверх, с уважением ко всей мировой буржуазии. Сейчас-то Тони Блэр - скорее, отрицательный герой империалистического политикума, списанная после бомбардировок Ирака, Ливии, Сирии кукла из мирового "Маппет-шоу" (над которой на концертах шутит Джонни Роттен из "Секс Пистолз" - "Тони мёртв, но не похоронен"), а вот Путин - идол "сильного либерального лидера", так что идеологически британцам не стоит беспокоиться, "вложение" дало прибыль и даже сверхприбыль.

Если посчитать, сколько из РФ утекло при Путине монетизированной социалистической собственности, сколько в виде налогов вместе с олигархами осело российского добра в лондонских банках и недвижимости, то на Путина не ворчать, а молиться им надо. Впрочем, и когда "она утонула" в 2001-м, пиар-буржуазия США тоже изо всех сил поддерживала робкого преемника Ельцина, и тоже бесплатно. Может, и мистер Донахью сожалеет, что "поверил" Путину тогда?.. Весёлые они парни - да только времена невесёлые настали, благодаря их тогдашней поддерже операции "преемник". Что поделаешь, и тут законы стадиальности буржуазного политикума работают: сперва они делились харизмой, потом на их территории наш "харизмАт" мочил Литвиненко со Скрипалями, а теперь они прозрели - чтой-то не так мы сделали в начале нулевых... Жалкая попытка спасти реноме разведки. Всё вы так сдеали: поддержали русскую мафию, и мафия стала чувствовать себя как дома в Англии (сравним, сколько туда при Ельцине переселилось олигархов - и при Путине). Может, чтобы улучшить имидж Королевства, откажетесь и от налоговых резидентов-россиян (с двойным гражданством которые)?

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Финни написал 01.10.2018 12:45
Да ладно.Война расистов,реваншистов и клерикалов всех мастей против Советского народа была и остается тотальной.А то что какая то ручная мартышка Хозяев денег перестала устраивать своих Хозяев -коммунистам это не интересно.
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