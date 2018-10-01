Запишите меня в московский Хогвартс!

«Международный университет магии и колдовства» может появиться в Москве, заявка на регистрацию соответствующего бренда подана в Роспатент. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила основатель организации «Империя сильнейших ведьм» Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой.

Согласно данным министерства юстиции России, некоммерческая организация «Союз исследователей наследия народов мира ИСВ» зарегистрирована в Москве 12 июля 2018 г.

А.Полынь (Суликова Е.С.) входит в реестр системы добровольной сертификации услуг психологов, целителей, практиков нетрадиционной медицины и эзотериков Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и является зарегистрированным экспертом магии.

Заявка в Роспатент на регистрацию бренда «Международный университет магии и колдовства» подана Суликовой Е.С.

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Я так понимаю, что магия уже относится к области исследований метрологии, то есть Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)? То есть Росстандарт может объективно исследовать способности гражданки Суликовой или любой другой, зафиксировать наличие магических способностей и выдать сертификат?

Я безо всякой иронии - вдохновляющий результат, прорыв в науке даже. Разве что хотелось бы ознакомиться с результатами исследований, хотя бы базовых, и так далее.

Интересно, конечно, и кто проводит сертифицирование? Сетифицированные маги и колдуны или представители более традиционных научных дисциплин? Инструментальные методики, конечно, очень инересуют, сравнительные показатели тоже.

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Нет, сейчас скажут, что я против магии! Так вот - я за!

Особенно в нашей стране, где без магического участия уже наврд ли что можно поправить.

С другой стороны, маги тоже люди, и человеческие слабости им свойственны - того и гляди, в списках "Единой России" и в кадровом резерве президента обнаружатся колдуны и ворожеи, пользующиеся особым доверием общества - и тогда всё, кирдых, система навсегда и даже колдовством ее не сменишь.

Да похоже, так оно и есть. Вот возьмем рейтинг президента - уж правительство так старается, страну раком ставит, а тот съездит в Туву, щуку погоняет в холодной воде - и опять рейтинг выше возможного!

В Москве и парковки платные, и цены космические, а на финал еще и пенсионной реформой придавили, но все равно Собянин побеждает в первом туре. Говорят, предки у него - манси, а вдобавок еще и сильнейшие шаманы... И неважно, что он говорит и что делает - главное в лунную ночь с бубном поскакать правильно на смотровой площадке МГУ, и все в порядке будет. И еще говорят, водка его не берет, сколько не выпьет, и ни одна женщина устоять не может - только взглянет рыбьим глазом, и всё, растаяла...

Надо, что Росстандарт перед выборами проверял кандидатов по своим методикам, а то неспортивно получается, условия равной конкуренции не выполняются.

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А вот у оппозиции шаманы слабые. Дохлые прямо, честное слово.

Может их у оппозиции и вовсе нет?

Ну тогда в политике и делать нечего, если без шаманов. Фейсбуком, что ли будешь открещиваться? Или в Ютубе закинания размещать? Не, дохлое дело...

В маги надо идти, в колдуны и ведуны. Тогда и рейтинг вырастет, и индекс поднимется, и даже процент по вкладу вырастет, а по ипотеке, наоборот, снизится.

Анатолий Баранов