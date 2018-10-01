Суицид первого мужа певички Хлебниковой не расстроил никого на руинах СССР

Марина Хлебникова обнаружила своего первого супруга Антона Логвинова мертвым. По информации агентства городских новостей «Москва», мужчина добровольно ушел из жизни в своей двухуровневой квартире на улице Ратной.

На его компьютере представители правоохранительных органов нашли предсмертную записку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что супруги прожили вместе около десяти лет. Детей в браке не было. Ради Хлебниковой Логвинов ушел от первой супруги.

От редакции: Записка на компьютере в двухуровневой квартире - стиль Постэпохи. Ещё СМСки суицидальные бывали... То, что могло стать в 90-х и 00-х сюжетом часовой телепередачи, с расследованием, с интригой, с трагизмом, сопереживанием - нынче становится проходной новостью часа ниже уровня политических. "Как уходили кумиры"... А вы заметили, как резко стала неинтересна большинству жизнь элиты (я специально не делю её на арт и финансовую)? Другие проблемы - пролетаризация, та самая проклятая 90-ми пролетаризация, тенденция обратная элитизации (это когда в 90-х нищеброды через рок, попсу, рэп ощущали себя сопричастными жизни "звёзд"), вот что побеждает в постсоветском обществе.

И заметим, что в этом повороте общественного сознания к коренным, а не надстроечным вопросам, нет никаких пропагандистских усилий левой прессы - как говорится, сама жизнь научила. Подобные самоубийства выглядят как одна из привилегий дистанцировавшейся от масс элиты. "Ну, хотять - помирають господА", чего не позволишь себе, деньгу-то и квартиры с пентхаусами имеючи. А вот рядовой трудящийся в съёмном жилье не может дать простора эмоциям, печалям, рефлексиям - он конь в упряжке семьи, за ним скачут его же ребята и девчата, которых надо ставить на непослушные пока ножки. Не до суицидов - поэтому и кто такая сама Хлебникова, и кто такие её мужья, и что они вообще делали на этом свете, пролетариату уже совершенно безразлично. Выписались сами из бытия и двухуровневой квартиры - скатертью дорога. Вы там не одвуху*ли от роскоши, господа? Там бы детскую изостудию устроить тотчас (если освещение пентхауса хорошее), но пока частная собственность свята - низззя...

Певичка эпохи Ельцина, времён телекампании "голосуй или проиграешь"? Радовавшая переливами сисястых телес своих на телеэкране музканалов нас, пока социалистическую собственность по залоговым аукционам рассовывали её "мужья" (в широком смысле) по карманам? Да идите вы прямиком к чертям. Вот так думает рядовой пролетарий - ни христианского, ни какого-либо прочего сопереживания. С руин Эпохи сползает дешёвая клеёнчатая занавеска-банер Постэпохи приватизационных 90-х, и индустриальный остов Эпохи требует реставрации и дальнейшего строительства - чтобы по воле элиты не вымирать пролетариату далее, и в этой, безусловно классовой борьбе ему точно не понадобятся попсовые, фанерные песенки того переходного из СССР в нищету периода. Как и пелевинщина, кстати. Так что заранее все "трагедии их жинеф" - на помойку. Кобэйновщины уже никто не поймёт - "ненавижу всяческую мертвечину обожаю всяческую жизнь", вот теперь наш девиз, спасибо товарищу Маяковскому, чья смерть вот была для миллионов трудящихся трегедией, но жизнеутверждающей!

Дмитрий Чёрный, рок-коммунар

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