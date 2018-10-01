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Московский листок

Каталония учит Путинскую Россию протестовать и проводить референдум о пенсионной реформе

Опубликовано 01.10.2018 в разделе комментариев 3

референдум испания сепаратизм республика каталония
Каталония учит Путинскую Россию протестовать и проводить референдум о пенсионной реформе

В Каталонии в годовщину референдума о независимости протестующие 1 октября начали блокировать автомагистрали и железнодорожные пути на северо-востоке региона, требуя провести новое голосование по статусу региона. В Барселоне готовятся массовые демонстрации. 

В Жироне, к северу от Барселоны, сотни активистов заняли высокоскоростную железную дорогу, протестующих пытается сдерживать региональная полиция, у вокзала установлены кордоны, сообщает AP. В городах Льейда и Барселона была заблокирована трасса AP-7 - главная автомагистраль из Восточной Каталонии во Францию. 

Акции протеста организованы Комитетом обороны республики - местной группой активистов, созданной в октябре 2017 года во время референдума о независимости.

На сегодня запланированы студенческие протесты и массовые демонстрации. В городе Сант-Жулия-де-Рамис, где год назад должен был проголосовать бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон, оппозиция обращается к сторонникам с баннерами "Не забудем, не простим". 

В Twitter опубликованы фотографии, на которых тысячи студентов направляются к центру Барселоны, чтобы принять участие в акциях протеста.

Позднее железнодорожная компания Renfe сообщила в Twitter о разблокировании железнодорожных путей на вокзале в Жироне. 

Акции протеста в Каталонии начались на прошлой неделе. В субботу, 29 сентября, в Барселоне шестеро протестующих были задержаны в ходе столкновения с полицейскими. 14 человек получили ранения. 

1 октября В Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. 90% участников голосования высказались за независимость. В Мадриде считают этот референдум нелегитимным и отказываются признавать его результаты. 

Ряд организаторов референдума были осуждены по обвинению в сепаратизме. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон был вынужден уехать из страны. Он бежал в Бельгию, затем оказался в Финляндии. 25 марта 2018 года беглого испанского политика задержали в Германии, куда он прибыл из Дании. 

В июле германский суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн разрешил выдать Испании Пучдемона по обвинению в растрате госсредств. В то же время суд отклонил возможность выдачи Пучдемона по обвинению в подстрекательстве к бунту, что карается в Испании 30 годами лишения свободы. Однако испанский Верховный суд не хочет давать согласие на экстрадицию бывшего главы каталонского правительства лишь по обвинению в растрате бюджетных средств.

Напомним, в июне власти Каталонии заявили, что разрывают протокольные отношения с испанским королевским двором. Согласно заявлению главы женералитета региона Кима Торры, ни он, ни любой другой член правительства Каталонии не будет больше присутствовать на мероприятиях, организованных испанским королевским двором, сообщает газета El Mundo. 

Кроме того, женералитет не будет приглашать представителей испанской монархии на организованные каталонскими властями мероприятия. Торра также объявил, что уходит с поста почетного вице-президента фонда принцессы Жиронской, одним из попечителей которого является король Испании, передает ТАСС.  

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Всего комментариев к статье: 3
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у них есть оппозиция и защитники простых людей в отличие от карманной в рф.
gfkkjgjlg написал 01.10.2018 15:21
Оппозиция ведет себя как только наблюдающие и уж никак не как борцы за "пенсионных права простых людей". Или если бы подонки насиловали и грабили, а они предлагали бы только "пользоваться резинкой и сказать спасибо потом".
Или похоже на подонка-дядю "королька Леонова" из фильма "Обыкновенное чудо". Тот рассказывал про своего дядю: "когда в его брачной постели душили жену - он стоял рядом и приговаривал "не бойся дорогая - может все еще обойдется".
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Re: у них есть оппозиция и защитники простых людей в отличие от карманной в рф.
новичок написал 01.10.2018 15:19
Оппозиция ведет себя как только наблюдающие и уж никак борцы за "пенсионные права простых людей". Или если бы подонки насиловали и грабили, а они предлагали только "пользоваться резинкой и сказать потом спасибо".
Или похоже на "подонка-дядю королька Леонова" из фильма "Обыкновенное чудо" : "когда в его брачной постели душили жену - он стоял рядом и приговаривал "не бойся дорогая - может все еще обойдется".
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(без названия)
и еще пара слов написал 01.10.2018 14:48
Ишь ты, какие эти каталонцы резвые! То ли дело у нас протесты под присмотром папаши Зю - все чинно, конструктивно... пусть каталонцы поучатся у папаши Зю, как нужно правильно протестовать!
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