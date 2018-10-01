"Замирённую" Путиным Сирию обстреливают все, кому не лень, включая исламистов

В международной коалиции, действующей на территории Сирийской Арабской Республики (САР), подтвердили, что в ночь на понедельник Иран нанес ракетный удар по целям в САР. Об этом 1 сентября сообщил «РИА Новости» представитель возглавляемой США коалиции Шон Райан.

По его словам, Иран не предупредил о готовящейся атаке. Командование в настоящее время оценивает, была ли угроза для военных коалиции и нанесен ли ущерб ее структурам.

Ранним утром понедельника Корпус стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по организаторам теракта в иранской Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии.

Теракт в городе произошел утром 22 сентября: неизвестные открыли стрельбу по участникам военного парада. В результате атаки погибли 29 человек, еще более 50 пострадали. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что к нападению причастны «региональные спонсоры терроризма и их американские инструкторы».

Тегеран объявил о связи напавших на парад террористов с Израилем и США.

От редакции: Я так понимаю, что это вот и есть "замирённая Путиным" Сирия? Вчера постоянный, но давно не писавший нам автор Дмитрий Аграновский, неистовый в своей "коммунистической" любви к силовигархии (вот только сожно понять, кого он любит больше - Путина или Сечина?), доказывал следующее, тут нельзя не процитировать: "Там идет борьба Добра со Злом. Что касается Игоря Ивановича, просто прочитай его статью в Коммерсанте про Кубу. Понятно, что Ходороковский вам ближе, но он уж точно никак не левый..." - Вот и любопытно мне теперь - данный обстрел был со стороны Добра или со стороны Зла? И вообще, считать ли такие итоги - эффективным замирением?

По-прежнему мирные жители гибнут - и им не важно, Добро или Зло в них стреляет, мирной жизни нет в Сирии, это главное. И поскольку РФ в лице Путина всё же пытается договориться не с Асадом, а с США о будущем Сирии, заложниками этих "договорняков", в процессе которых делятся нефтеперерабатывающие заводы между США и силовигархом Пригожиным, - являются те самые сирийцы, которых ранее держали в заложниках игиловцы... Разница велика? Иран вроде как тоже исламская республика - не ИГ, и вроде друг РФ, но ведёт себя как воинствующий исламист. И кого там кто замирил-то? Завтра не ринутся ли стражи исламской революции истреблять кафиров в "замирённой Путиным" Сирии? Сколько ещё гибнуть российским солдатам за такой сомнительный мир?!

Д.Ч.

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