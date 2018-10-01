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Московский листок

Творческое долголетие Шарля Азнавура оборвалось на 95-м году

Опубликовано 01.10.2018 в разделе комментариев 2

франция шансон
Творческое долголетие Шарля Азнавура оборвалось на 95-м году

Французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актер армянского происхождения Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет. 

Певец умер у себя дома на юге Франции в ночь на 1 октября, сообщает Le Dauphiné Libéré. Недавно он вернулся из тура в Японию. Ранее он вынужден был отменить несколько концертов из-за перелома руки в результате падения. Это произошло в мае, исполнителя госпитализировали. Однако в ближайшие недели Азнавур планировал вернуться к концертной деятельности, пишет Le Monde. 

В конце апреля Азнавура госпитализировали после того, как ему стало плохо на репетиции в Санкт-Петербурге. Певец улетел на лечение во Францию. Концерт в БКЗ "Октябрьский" перенесли почти на год - он должен был состояться 9 апреля 2019 года. 

Шарль Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах, отмечает "Интерфакс". С 5 мая 2009 года Азнавур являлся послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН. 

Азнавур родился в семье этнических армян, эмигрантов из Грузии, приехавших во Францию в 1922 году. Его отец был родом из Ахалциха Тифлисской губернии Российской империи (дед Азнавура по отцовской линии был поваром губернатора в Тифлисе). Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции. С девяти лет одаренный ребенок уже пел на сцене, одновременно учась в детской артистической школе в Париже. Вначале Азнавур выступал в дуэте с композитором Пьером Рошом. Их заметила Эдит Пиаф, и в 1946 году Азнавур и Рош приняли участие в ее турне по Франции и США. С этого момента началась карьера Азнавура как шансонье, прорыв пришелся на 1956 год - в парижском концертном зале "Олимпия" он долгое время выступал три раза за день. В начале 1960-х годов Азнавур давал концерты в известных нью-йоркских залах. 

Песни Азнавура исполняли Рэй Чарльз, Боб Дилан, Лайза Миннелли, Хулио Иглесиас и другие. Французский певец выступал в дуэте с Фрэнком Синатрой, Селин Дион, Лучано Паваротти, Плачидо Доминго, Патрисией Каас, Лайзой Миннелли, Элен Сегара. 

В Москве Шарль Азнавур выступал в 2007 году, а также 22 апреля 2015 года в "Крокус Сити Холле".

- Высокая зарубежная эстрада, - отмечает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - уходит в лице этого человека-жанра. Ведь кто бы знал, что такое шансон в СССР без Азнавура? В его творческой биографии не отмечены роли в кино, но это конечно не главное. Это высочайшая планка простейшего, казалось бы, жанра, в котором в СССР стал, может быть, популярнее в 1950-х тот же Ив Монтан, но первым был всё-таки Азнавур, а в чём-то и роднее советским. Что это поколение творческих долгожителей - очевидно, как и то, что оно воспитало, вскормило немало талантов своими песнями - англоязычных, русскоязычных. Понятны ли они сейчас? Между веками и народами пролегла полосой немоты глупая попса, иногда пародирующая шансон, ну и "русский шансон", конечно же - уродец первоначального накопления в РФ... Нет былого, отвергнутого обеими сторонами диалога - языка ироничного и самоироничного шансона. Поскольку международное взаимопонимание ХХ века, язык многих искусств, который был востребован в период мирной, культурной борьбы Систем, капитализма и социализма, - нынче утрачен, стал совершенно ненужен, с победой капитализма. Полутона стёрлись, а взаимопонимание надо изобретать с самого начала, как ту любовь, которую требовал выдумать заново соплеменник Азнавура - Артюр Рембо...



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
pavlenkvikto написал 01.10.2018 18:43
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres
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"....за конфеточку-малолеточку"-ПуКачева А.Б.
В лад написал 01.10.2018 18:14
Во Франции шансон-народная песня, в России-блатняк, исполняемый в основном жидками пожившими в СШАкии-типа Успенской, Шуфутинского и пр.Виллей Токарей.
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