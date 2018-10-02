Из всех трудовых прав нашему работнику оставили только "Юрьев день"

Повышая пенсионный возраст, власть не думает о будущем страны, превращают пожилых людей в бомжей, у многих не будет ни пенсии, ни зарплаты. Вырастит количество безработных. Только в ближайшие годы на рынок труда выплеснут около 5 миллионов человек этого возраста. Как говорят эксперты 40 процентов мужчин и 20 процентов женщин не сумеют дожить до пенсии. Снизится рождаемость, потому что бабушки не смогут сидеть с внуками, должны будут, зарабатывать на пенсию,

В последний момент прописали уголовные статьи, по которым будут наказывать тех предпринимателей, кто будет избавляться от людей предпенсионного возраста. Но кроме грозных статей есть ещё практика. Человеку в этом возрасте, даже мужчине, трудно найти работу, годы дают себя знать. Эти работники чаще берут больничные, быстрее устают, медленнее соображают, не готовы работать сверхурочно. При любых законах, работодатели все равно постараются избавиться от этого балласта, обойдут все формальные запреты. Если нельзя уволить женщину в 55 лет, ее будут увольнять в 54,5. В этом отношение управленческая братия изобретательна.

Воспитывают наши работодатели своими методами, которым исправительная колония может позавидовать. Вот, например, слесарь механосборочных работ Юлия Старостина на Ульяновском автомобильном заводе не побоялась прийти на протестный митинг и даже выступить на нём, потребовала у руководства повысить заработную плату, которая не индексировалась практически шесть лет. Расплаты за смелое выступление работнице ждать, долго не пришлось. На третий день после митинга Старостиной вручили распоряжение №823. Влепили выговор за то, что она без разрешения бригадира отлучилась… в туалет и отсутствовала на рабочем месте (подумайте только!) целых пять минут. Через некоторое время Юлию опять уличили в этом же «преступлении». Передали ей новое распоряжение, в котором говорилось, что она опять без разрешения пошла в туалет и отсутствовала на рабочем месте всё те же пять минут. Готовилось её увольнения, спасибо вмешался обком КПРФ. Через суд спасли работницу.

Юля в расцвете лет, а что говорить о людях пожилого возраста. Никто, кроме полных идиотов, никогда не запишет в приказе, что работник слишком старый и поэтому его увольняют. Придумают тысячу предлогов. Пожилому труженику создадут невыносимые условия, определят ему такие служебные обязанности, которые он точно не сумеет профессионально выполнить. И тогда его можно увольнять не по возрасту, а по причине служебного несоответствия.

Сама возрастная цифра - 45-50 лет, уже сейчас на наших работодателей действует, как красная тряпка. Это я хорошо знаю, примеры рядом со мной. Наш зять оказался без работы, предприятие, где он работал, закрылось. Поискал он новое рабочее место, месяц, второй. Не выдержало сердце. Пришлось делать операцию. Он хороший специалист, с высшим образованием, да ещё трудоголик, целый день должен крутиться, приносить пользу. А тут пустота. Наконец, почти через год нашлась работа, и сердечный пульс стал нормальным. Сосед по даче тоже в таком возрасте, такой же трудоголик, и он оказался без работы. Запил, хоть отправляй в психиатрическую больницу. Найденное место работы и для него стало лучшим лекарством, возвратила человека к нормальной жизни. Это Москва, а что говорить о захолустье, где работы совсем нет, станки с обанкроченных предприятий давно сдали в металлолом.

Сейчас, около половины работников в стране работают без оформления трудового договора, получают серые зарплаты в конвертах, не платятся пенсионные взносы. Так создается дефицит пенсионного фонда. Что же наша власть не обуздает этих вольных предпринимателей? Руки не доходят, а может все- таки коррупция? Так будет, несмотря на все грозные уголовные статьи, и с увольнением людей предпенсионого возраста. Просто нынешняя наша власть отказалась защищать работника, превратила его в раба. Спокойно смотрит, как над ним издеваются. Ну, где же взять деньги для пенсионного фонда? Только на госзакупках в 2017 году украли в два раза больше, чем хотят сэкономить в год на пенсионерах.

По поводу пенсионной реформы сейчас проходят многочисленные протестные митинги. Иные возмущаются, что на них могло бы собраться гораздо больше народа. Это же судьба страны, нужно всем выходить на улицу. На словах все возмущены, но сами спрятались в щели. Такими их сделали за короткое время наши реформы. Многие убеждены, что нравственность нашего народа разрушает телевиденье, пресса, с их помощью насаждается жестокость, бездушие. Это только отчасти правда, настоящая наука по разрушению морали, зарождается на каждом рабочем месте.

Во всех семьях есть свои наемные работники, они и приносят домой искореженные понятия о нравственности. Работник перестал быть равноправным гражданином, маленький человечек, букашка, которым все понукают, не боятся унизить, обобрать. Кроме нефти и газа, в стране появилось ещё одно полезное ископаемое - дешевый труд, безропотный работник. Если будешь смелым, непримиримым, домой будет нечего нести, а там ждет семья, дети.

Из всех трудовых прав нашему работнику оставили только «юрьев день», если не нравится, то можешь сменить хозяина, фирму. Уйдешь, а куда специалисту податься? Промышленные предприятия закрываются. Даже дворником трудно устроиться, места с метлой распределили между гастарбайтерами. Чтобы выжить, удержаться на рабочем месте, приходится унижаться, терпеть, менять характер. Угождать начальству, даже предавать своих коллег. Если собачка встанет на задние лапы, то ей дадут лакомый кусочек, вот и вся мораль и нравственность в нашем обществе.

Да, в нашей стране над рабочим людом произведен эксперимент, а это почти все население страны. C помощью спущенных сверху законов, попустительства властей всех мастей, труженику прививают рабскую психологию. Может быть, особо терпеливым из нижнего этажа обитания, как прошедшим испытание, пора выдавать уже специальные удостоверения, раб первой категории. Даже, когда тебе не дают денег на пропитание, или заставляют, при отсутствии охраны труда, рисковать жизнью, ты не должен дергаться, выступать против хозяев, обязан смириться со своей судьбой, своим униженным, почти скотским положением. Реформаторы, психологи местного разлива, нашли для подготовки таких людей хорошее средство, из твердого оклада, тарифа, в зарплате оставляют копейки, главное здесь стала премия. Безжалостно режут эти премиальные проценты, наказывают рублем за каждый чих, штрафуют даже, за неприятное слово, сказанное в сторону начальника. Работодателям не откажешь в изобретательности, они уже много нового придумали в трудовых отношениях. Вместо четкой организации труда, производства, стараются до предела загрузить подчиненного, следят за каждым его шагом, и безмерно штрафуют, чтобы тот не расслаблялся. Заставляют работника искать в этой клетке пятый угол.

Социологи пронаблюдали, как живет отдельно взятый коллектив, побеседовали с работниками металлургического завода в городе Нытве Пермской области, дав перед этим обещания, что фамилии не будут высвечены. Выяснилось, что общественной жизни в этом коллективе не наблюдается, не слышно о профсоюзе, нет собраний и других каких-то тусовок в рабочей среде. Основная часть работников не знают, что с ними будет завтра, послезавтра, у них нет никаких социальных гарантий. С ними не советуются, их не просвещают. По заводу бродят слухи, одни страшнее других, люди боятся, что завод могут в любую минуту продать, обанкротить, а их выгнать за ворота, работу в городке найти трудно. Рабочие недовольны маленькой зарплатой, техникой безопасности, но открыто, здесь не принято возмущаться, свои же могут донести до начальства, а оно уж сделает выводы, посчитает тебя неблагонадежным, уволит. Остается только протестовать на кухне, в семейном кругу и ждать милостей от хозяина, помощи извне, в свои силы никто не верит. Разобщенность рабочих не позволяет им отстаивать собственные интересы. Социальные конфликты существуют в сугубо индивидуальных стычках между заведомо неравными противниками, выступающих в разных весовых категориях, начальниками и подчиненными, Слабых, не только бьют, их уничтожают, отбрасывают на задворки социального мира. Это и есть современные рабы.

С девяностых годов предприятия с поразительной легкостью банкротятся и закрываются, а инженеры и рабочие, многие из которых имели высочайшую квалификацию, попросту выкидываются на улицу, где перед ними нехитрый выбор – либо переквалифицироваться в торговцев, охранников или бандитов, либо спиться или умереть от голода. Воистину — свободный и демократический выбор, полностью в духе новой России. При начале перестройке много говорили о свободе, независимом человеке, а вывели популяцию холуев.

Защиту должно осуществлять объединения самих работников – профсоюз, а в большинстве случаев создается видимость такой рабочей организации. Вот на профсоюзной конференции авиационного завода в Комсомольске на Амуре, рабочих можно было на пальцах пересчитать, зато председателем на этой конференции был зам. генерального директора. Он рассказывал, как нужно подчиняться начальникам.

Создать сейчас новый, свободный профсоюз почти невозможно. Есть старый, ФНПР. Его и принимает во внимание власть, профсоюзы у нас, мол, есть, чего городить новые. Вот на Уралвагонзаводе недавно новым директором стал Александр Потапов, ему сразу вручили профсоюзный билет №001.

Верха, элита пошли против жизненной потребности работников, не привыкли они считаться с мнением нашего народа. И хотя, где-то около 90 процентов населения категорически против пенсионной реформы, несмотря на протестные митинги, эти князья не отступают, привыкли, раньше проходило, и сейчас все пройдет.

Власть не хочет уступать народной массе, вместо решения социальных вопросов создали для разгона митингов Росгвардию. Гвардейцы устали в последнее время махать полицейскими палками на протестных митингах против пенсионной реформы, устали избивать людей. Им в помощь изобрели на базе КАМАЗа спецмашину Щит. У нее есть защищенная кабина, стальной щит и водомет. Этот бульдозер, пустят, наверно, по улице навстречу протестантов. И все будет тихо. Олигархам, министрам, «Единой России» никто не сможет угрожать.

Люди жалуются на свою жизнь президенту Путину. Эти письма рабочих похожи на письмо Ваньки Жукова на деревню дедушке. Впрочем, история чеховского героя часто выглядит безобиднее. Например, в преддверии очередной «прямой линии» с Путиным на строящемся космодроме «Восточный» арестовали (якобы выражался нецензурно в общественном месте) Антона Тюрищева. Обезопасили себя, дело в том, что он на предыдущей «линии» пожаловался президенту о долгах по зарплате, может и сейчас проговорится.

Подготавливая пенсионную реформу, объясняли, что дефицит пенсионного фонда 256,8 млрд. рублей, его нечем компенсировать. И тут же на 630 миллиардов рублей повышают расходы для материальной мотивации, чиновников. То есть речь идёт о премиях и особых пенсионных надбавках для «недостаточно мотивированных» бюрократов. Если бы не такие траты на бюрократический аппарат, вполне можно было бы обойтись без пенсионной реформы или, по крайней мере, существенно её смягчить.

Вот, как выглядит эта мотивация на конкретном случае, 60-летний Юрий Агибалов 15 сентября был уволен с должности врио вице-губернатора Воронежской области, вдогонку ему выплатили 23 окладов. Губернатор Александр Гусев сказал, что все это по закону. А через два дня Агибалов вновь был назначен вице-губернатором, уже без приставки "врио". К 23 должностных окладов он получил доплату ещё к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка, а он у него превышает 120 тыс. руб.

Единственным светлым пятном на этом мрачном фоне оказалась, только что избранная главой города Якутска Сардана Авксантьева. Она сразу заявила, что чиновники не должны ездить на дорогих внедорожниках за счет бюджета. Деньги города не должны идти на инаугурации, пышные приемы, корпоративы чиновников. Потребовала урезать расходы на содержание главы города.

Она шла на выборы с лозунгом - все решает народ. Нужно оптимизировать бюджет за счет сокращения трат на чиновников. Народу не стоит забывать, что он не раб, а работодатель. Для нашей власти эти призывы, почти как призывы к революции. Не удивительно, что Сардану во время встречи с избирателями подкупленные агенты обливали краской, хотели завести на неё уголовное дело. Но люди ей поверили, она, независимый кандидат, обыграла соперника единоросса.

И все-таки многие посчитали, что все обещания кандидата в мэры города обычный пиар-ход, этим балуются все наши кандидаты при выборах, не отказывается от этого и наш президент. Он уже много наобещал. Говорил, что пока он президент, повышение пенсионного возраста не будет. И вот оно, пожалуйста. Первым документом, который подписала Сардана Авксентьева в качестве избранного главы города, стало распоряжение о распродаже престижных внедорожников, на которых ездили прежние чиновники, руководители МУПов и других организаций с долей городского участия.

Потом на заседании рабочей группы, выясняли обоснованность установленных цен на билеты в автобусах столицы Якутии. Посчитали их завышенными, цены на проезд были снижены.

И пошли люди со своими невзгодами к новому мэру. Не подключили к теплу построенный дом, из-за отсутствия задвижек. Люди везде безрезультатно жаловались, теперь пришли к новому мэру. Через день задвижки нашлись. Тепло подключили.

Но таких смельчаков, как Сардана Авксентьева, стараются убирать с политического горизонта. Люди теряют надежду на ближайшее светлое будущее, на жизненную стабильность, на спокойную старость. Приходит глобальное разочарование от происходящего в стране. Принятие пенсионной реформ, это все равно, что закурить на бензоколонке. Окажутся люди без работы и пенсии, как они себя поведут, тут уж не трудно догадаться. Им терять будет нечего.