С закрытием vip-камер в "Матросской тишине" и горячей воды не дождёшься

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий утверждает, что в следственных изоляторах "Матросская Тишина" управления ФСИН Москвы и "Кремлевский централ" федерального подчинения второй месяц отсутствует горячее водоснабжение.

"В начале сентября при проверке столичного изолятора "Матросская Тишина" УФСИН Москвы и следственного изолятора федерального подчинения, расположенных в одном здании, членам ОНК Москвы поступили жалобы от содержащихся под стражей на отсутствие горячей воды. Сегодня, посетив оба изолятора с проверкой, мы установили, что проблема так и не решена", - сказал Пятницкий ТАСС.

По его словам, администрация изоляторов попыталась решить проблему установкой нагревательных приборов (бойлеров). "Однако заключенным приходятся мыться очень быстро, вода чуть теплая, время ограничено, а в связи с отсутствием отопления температура в бане изолятора колеблется от плюс 12 до плюс 16 градусов", - отметил член ОНК.

По словам Пятницкого, в ходе проверки выяснилось, что без горячего водоснабжения находятся не только арестованные в СИЗО, но и жители соседних домов. "На пороге отопительный сезон, и этот вопрос остро встал не только для арестованных, но и для жителей Москвы, проживающих в окрестностях. Соответствующее обращение члены ОНК направляют в мэрию Москвы. Убеждены, что подразделения мэрии Москвы, службы управы района и префектуры должны приложить все усилия к скорейшему разрешению сложившейся ситуации", - заключил член ОНК.

Добавим, СИЗО "Кремлевский централ" находится на пятом и шестом этажах московского СИЗО "Матросская тишина". "Кремлевский централ", который рассчитан максимум на 120 человек, строился в 1985 году для содержания представителей советской элиты, попавшей под уголовное преследование, сообщало агентство "Москва 24".

В конце прошлого года СИЗО "Матросская Тишина" оказался в центре скандала. Тогда зампредседателя московской ОНК Ева Меркачева рассказала о существовании в изоляторе VIP-камер, а в самой комфортабельной из них стоял холодильник, забитый деликатесами. При этом в соседнем корпусе заключенные живут в антисанитарных условиях и спят на бетонном полу.

Примечательно, что следователям удалось установить факт вымогательства у одного из заключенных 10 миллионов рублей за перевод в более комфортную камеру. Подобным "бизнесом" якобы занимался уже бывший заместитель начальника СИЗО "Матросская Тишина" Михаил Захаров и находившийся с ним в сговоре криминальный авторитет Елдар Вакуа. Правда, начальник СИЗО Владимир Клочек заявил, что не знал о действующей у него под боком преступной группировке.

Прокуратура Москвы в январе потребовала привлечь к уголовной ответственности сотрудников СИЗО "Матросская тишина" по результатам проверки информации СМИ о наличии в изоляторе VIP-камер.

"В декабре прокурор столицы в ходе проверки в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве выявил несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых нормам федерального и уголовно-исполнительного законодательства, в связи с чем начальнику УФСИН России по Москве внесено два представления об устранении выявленных нарушений", - цитирует Интерфакс сообщение Генпрокуратуры.

11 января Клочек лишился своей должности, а еще три сотрудника оперативного отдела СИЗО были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В то же время уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что не нашла VIP-камер в СИЗО. Прокуратура их тоже не обнаружила.

Позднее сообщалось, что руководство "Матросской Тишины" после скандала начало подселять в "элитные" камеры обычных заключенных и убирать оттуда следы роскошной жизни. Пятерым самым активным членам наблюдательной комиссии, включая журналистку Еву Меркачеву, запретили посещать "Матросскую Тишину" и расположенный на той же территории "Кремлевский централ". По словам журналистки, следователь столичного управления СК РФ обосновал запрет тем, что пятеро членов ОНК проходят свидетелями по делу их коллеги Дениса Нибиуллина, который содержался в "Кремлевском централе" по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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