Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

С закрытием vip-камер в "Матросской тишине" и горячей воды не дождёшься

Опубликовано 01.10.2018 в разделе комментариев 0

москва собянин фсин отопление сокольники
С закрытием vip-камер в "Матросской тишине" и горячей воды не дождёшься

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий утверждает, что в следственных изоляторах "Матросская Тишина" управления ФСИН Москвы и "Кремлевский централ" федерального подчинения второй месяц отсутствует горячее водоснабжение. 

"В начале сентября при проверке столичного изолятора "Матросская Тишина" УФСИН Москвы и следственного изолятора федерального подчинения, расположенных в одном здании, членам ОНК Москвы поступили жалобы от содержащихся под стражей на отсутствие горячей воды. Сегодня, посетив оба изолятора с проверкой, мы установили, что проблема так и не решена", - сказал Пятницкий ТАСС. 

По его словам, администрация изоляторов попыталась решить проблему установкой нагревательных приборов (бойлеров). "Однако заключенным приходятся мыться очень быстро, вода чуть теплая, время ограничено, а в связи с отсутствием отопления температура в бане изолятора колеблется от плюс 12 до плюс 16 градусов", - отметил член ОНК. 

По словам Пятницкого, в ходе проверки выяснилось, что без горячего водоснабжения находятся не только арестованные в СИЗО, но и жители соседних домов. "На пороге отопительный сезон, и этот вопрос остро встал не только для арестованных, но и для жителей Москвы, проживающих в окрестностях. Соответствующее обращение члены ОНК направляют в мэрию Москвы. Убеждены, что подразделения мэрии Москвы, службы управы района и префектуры должны приложить все усилия к скорейшему разрешению сложившейся ситуации", - заключил член ОНК. 

Добавим, СИЗО "Кремлевский централ" находится на пятом и шестом этажах московского СИЗО "Матросская тишина". "Кремлевский централ", который рассчитан максимум на 120 человек, строился в 1985 году для содержания представителей советской элиты, попавшей под уголовное преследование, сообщало агентство "Москва 24". 

В конце прошлого года СИЗО "Матросская Тишина" оказался в центре скандала. Тогда зампредседателя московской ОНК Ева Меркачева рассказала о существовании в изоляторе VIP-камер, а в самой комфортабельной из них стоял холодильник, забитый деликатесами. При этом в соседнем корпусе заключенные живут в антисанитарных условиях и спят на бетонном полу. 

Примечательно, что следователям удалось установить факт вымогательства у одного из заключенных 10 миллионов рублей за перевод в более комфортную камеру. Подобным "бизнесом" якобы занимался уже бывший заместитель начальника СИЗО "Матросская Тишина" Михаил Захаров и находившийся с ним в сговоре криминальный авторитет Елдар Вакуа. Правда, начальник СИЗО Владимир Клочек заявил, что не знал о действующей у него под боком преступной группировке. 

Прокуратура Москвы в январе потребовала привлечь к уголовной ответственности сотрудников СИЗО "Матросская тишина" по результатам проверки информации СМИ о наличии в изоляторе VIP-камер.

"В декабре прокурор столицы в ходе проверки в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве выявил несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых нормам федерального и уголовно-исполнительного законодательства, в связи с чем начальнику УФСИН России по Москве внесено два представления об устранении выявленных нарушений", - цитирует Интерфакс сообщение Генпрокуратуры.

11 января Клочек лишился своей должности, а еще три сотрудника оперативного отдела СИЗО были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В то же время уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что не нашла VIP-камер в СИЗО. Прокуратура их тоже не обнаружила. 

Позднее сообщалось, что руководство "Матросской Тишины" после скандала начало подселять в "элитные" камеры обычных заключенных и убирать оттуда следы роскошной жизни. Пятерым самым активным членам наблюдательной комиссии, включая журналистку Еву Меркачеву, запретили посещать "Матросскую Тишину" и расположенный на той же территории "Кремлевский централ". По словам журналистки, следователь столичного управления СК РФ обосновал запрет тем, что пятеро членов ОНК проходят свидетелями по делу их коллеги Дениса Нибиуллина, который содержался в "Кремлевском централе" по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. 

Новости по теме:

Прокуратура нашла в "Матросской тишине" VIP-камеры для "элитных сидельцев"

В Перово, в опровержение вранья Бирюкова, тепло пришло от силы в четверть жилых домов

В колониях РФ всё более взрывоопасная ситуация: трое зэков под Волгоградом напали на вертухаев 

В Первой ярославской колонии и в татарстанских околотках продолжают пытать задержанных и заключённых 

Потерпевшими по делам о пытках и "прогоне сусликов" признаны только пять зэков двух ярославских колоний 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зеленского - в президенты Украины!
Зеленского - в президенты Украины!
30.09.2018
Недопустимо превращать марксизм в анализ текстов!
Недопустимо превращать марксизм в анализ текстов!
01.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
С закрытием vip-камер в "Матросской тишине" и горячей воды не дождёшься (0)
Творческое долголетие Шарля Азнавура оборвалось на 95-м году (8)
"Замирённую" Путиным Сирию обстреливают все, кому не лень, включая исламистов (3)
Каталония учит Путинскую Россию протестовать и проводить референдум о пенсионной реформе (7)
Запишите меня в московский Хогвартс! (10)
Суицид первого мужа певички Хлебниковой не расстроил никого на руинах СССР (4)
Поддержавшая операцию "преемник" британская разведка раскаивается (5)
Друг Путина Ролдугин получит в свой фонд более шести миллиардов из бюджета (7)
Воровство пенсий у дорогих россиян пройдёт под старыми лозунгами - капитализма и индивидуализма (8)
Каждый пятый пенсионер рискует сдохнуть с голоду (23)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Кремль нашёл за границей новых "пророссийских" фриков и прохиндеев
Максим Калашников Максим Калашников: О выборах в ДНР. В священночалии завоняло. И.Стрелков и М.Калашников
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Невидимые чернила, это же надо!
Дарья Митина Дарья Митина: Светлая память
Дарья Митина Дарья Митина: Партия людей в камуфляжах:)))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss