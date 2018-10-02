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Московский листок

Сталинский полк

Опубликовано 02.10.2018 в разделе комментариев 0

В Москве образовалась группа инициаторов, создающих движение «Сталинский полк», которое, понятное дело, будет сначала противовесом «Бессмертному полку». Но если «Бессмертный полк» предназначен придать значимость совершенно никчемным людям и ни к чему продуктивному не ведёт, то у Сталинского полка есть вполне внятная перспектива.

Один из инициаторов, Э.О. Хасанов, создающий одновременно и рупор Сталинского полка - интернет-канал «Сталинград» - пригласил меня дать интервью по нескольким вопросам, в том числе, разумеется, и по вопросу о том, как я оцениваю перспективы идеи Сталинского полка. Я, разумеется, согласился, и по итогам моего интервью, Интернет канал «Сталинград» скомпоновал несколько роликов, один из которых я вам сейчас и предлагаю.

 



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