В Москве образовалась группа инициаторов, создающих движение «Сталинский полк», которое, понятное дело, будет сначала противовесом «Бессмертному полку». Но если «Бессмертный полк» предназначен придать значимость совершенно никчемным людям и ни к чему продуктивному не ведёт, то у Сталинского полка есть вполне внятная перспектива.

Один из инициаторов, Э.О. Хасанов, создающий одновременно и рупор Сталинского полка - интернет-канал «Сталинград» - пригласил меня дать интервью по нескольким вопросам, в том числе, разумеется, и по вопросу о том, как я оцениваю перспективы идеи Сталинского полка. Я, разумеется, согласился, и по итогам моего интервью, Интернет канал «Сталинград» скомпоновал несколько роликов, один из которых я вам сейчас и предлагаю.