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Московский листок

Почему кремль использует липовых экспертов?

Опубликовано 02.10.2018 в разделе комментариев 1

терроризм европа рф
Почему кремль использует липовых экспертов?

Мсье Барриля представили как бывшего телохранителя президента Франции Де Голля и создателя французских подразделений антитеррора, из чего следовало, что его версии об убийстве лидера ДНР Александра Захарченко следует верить.

"ЦРУ и "Зеленые береты" имеют самые передовые в мире мины-ловушки, и в ресторане “Сепар” - это “подпись” английской или американской работы" заявил Барриль, но верили ему недолго. Оказалось, что интервью взято не из солидной британской газеты The Guardian, а с маргинального сайта Off-Guardian, да и оттуда уже стёрто .

Изучивший биографию Барриля израильский журналист Лев Вершинин отметил , что Барриль многократно замечен в раздувании своей биографии. По жизни он всего лишь отставной охранник президента африканского Кот д´Ивуара , который его уволил через два месяца. Спецназ жандармерии GIGN, в котором до Африки служил Барриль, не имеет отношения к Де Голлю, потому что создан после его отставки.

http://apn-spb.ru/news/article29020.htm

***

Интересно, а зачем кремлю выдумывать всяких мифических специалистов, если в деле об убийстве Захарченко все так очевидно, и рука заграничных спецов просматривается отчетливо?

Если же выясняется, что аргументы в защиту этой версии - липовые, то и сама версия трещит по швам, не так ли?

Но тогда направшивается другой вопрос - нет ли там следа не с запада, а с другой, противоположной стороны?

И ведь если бы не всякая липа в кремлевских версиях, то и вопроса бы не возникло.

Да и не верится что-то в такое всемогущество СБУ, которая на территории противника чувствует себя, как в собственной ширинке - кого хочет, того убивает, и ни охрана, ни спецсредства не помогают.

Что-то тут не то, не правда ли?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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проводя параллели предпологаю что
доктор добренький написал 02.10.2018 02:02
господин Пригожин есть аналог Томомицу Ниими.(погуглите)
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