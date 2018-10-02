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Московский листок

Наглость или специальное предупреждение властей Казахстана?

Опубликовано 02.10.2018 в разделе комментариев 0

казахстан профсоюзы
Наглость или специальное предупреждение властей Казахстана?

Представляем вниманию читателей материал руководителя ликвидированного по суду Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК) Ларисы Харьковой с описанием новых преследований в отношении нее и ее соратников, начатых властями сразу после завершения мероприятий Международной Организации Труда (МОТ) в Казахстане

 

Я полагаю, что решение о подаче искового заявления истца Абдибаевой не случайно выдвинуто властью РК. Решение принимается не здесь, а в Астане, я не исключаю такую возможность, что Нурымбетов и Абдраим в принятии решения тоже задействованы. Именно к ним стекается вся информация по движениям МОТ. Именно они со мной пытались наладить отношения, предлагали мне и нашим независимым профсоюзам войти в Федерацию Профсоюзов республики Казахстан (ФПРК), где бы нам дали свободно работать. 

Так же предлагали мне пойти на уступки и согласиться с обвинением, что я присвоила шесть миллионов, а они готовы из оплатить. Попытки ничем не увенчались, было принято определенное решение, репрессивные действия по мне и нашим лидерам не заставили себя ждать. По всей видимости, руководителям ФПРК удалось получить какую то информацию у представителей МОТ. 

Я, находясь в Астане, 19 сентября 2018 года получаю на телефон СМС сообщение о том, что 20 сентября 2018 года в 11.00 Енбекшинский районный суд города Шымкента вызывает меня на предварительную беседу по иску ОО «Локальный профессиональный союз работников скорой медицинской помощи» о взыскании с меня суммы задолженности по взносам. То есть Власть продолжила свой сценарий. 

Заказчики довели свои незаконные действия до абсурда, перевернув с ног на голову законодательство Казахстана, поправ Конституцию РК и международные договоры. 

Уверенные в соей безнаказанности, наши чиновники продолжают незаконные действия против нас, решили дальше порочить Казахстан, предъявив иск ко мне о якобы задолженности по добровольным профсоюзным взносам. Нашли какого-то юриста -представителя Абдибаевой С., который по всей видимости не понимает в профсоюзах ничего, да и в гражданских правоотношениях то же, которому дали установку нагло попирать законы регулирующие правоотношения общественных объединений, некоммерческих организаций – профессиональных союзов. 

В своем иске представитель истца Абдуали утверждает, что ликвидированный профсоюз истца Абдибаевой был правопреемником локального профсоюза, при этом он профсоюзы называет предприятиями. Один представитель Абдибаевой С. адвокат Байсеитов Д. весь год включая и судебные разбирательства, профсоюзы называл фирмами, а другой представитель Абдуали фирмами не называет профсоюзы, но он еще круче выражается по профсоюзам –предприятия. 

Как можно вести диалог с юристами не желающими основываться на статьях законов и правоприменении этих законов. Вывод напрашивается сам, его направили поиграть с нами, а решение у них готово и в суд можно не ходить, я утверждаю, что не в суде решают мою судьбу, а в Астане. По данному иску хотели быстро провести заседания, ошарашить меня своими наглыми требованиями, лишенными какого-либо смысла и решение уже готово, задавить меня исполнительным производством по решению суда, а если не оплачу можно и срок получить за не исполнение решения суда. 

20 сентября я находилась еще в Астане, мне удалось получить в ЦОНе электронную цифровую подпись и мои помощники и защитники быстро составили частную жалобу на действия секретаря судьи Умирбай, жалобу на судью Мауленова, ходатайство об отложении предварительной беседы. Мне пришлось выехать из Астаны в Шымкент не доделав документы по защите прав Рубахова А.И. 

24 сентября 2018 года я по приезду пришла в суд и попросила секретаря Умирбай ознакомиться с делом, мне предоставили копию искового заявления и другие документы, которые находились в деле. Основной упор истец делает на мой приговор и ущерб. Все органы прячутся за приговор, который я не оспорила. Но как можно оспорить в судах Казахстана, если заказ и приказ с Астаны, суды у нас отсутствуют есть приказное и договорное производство. 

Затем я встретилась с председателем Енбекшинского районного суда Султановым , который извинился за действия своих подчиненных и дал мне понять, что все же я должна задуматься почему со мной так поступают и что я делаю не правильно. Иск в суд, по видимому, поступил перед мероприятиями с представителями МОТ в Астане, которые состоялись 4-5 сентября, его придержали, а 7 сентября судья выносит определения о принятии в производство и подготовке к предварительной беседе. При этом меня они не оповещают и не пересылают мне исковое заявление, только 19 сентября в СМС указывают о том, что я вызвана на беседу, причем вечером в 17.16 .в нарушении норм ГПК. Секретарь Умирбай объясняет свое молчание по отношению ко мне не знанием моего телефона, тупо продолжая врать, видимо ему так сказали. 

В отношении меня не действуют уже никакие нормы законов, все придумано именно ради наказания и чтобы другим не повадно было. Властные чиновники не осознали, что сделано ими против международного права и внутренних законов, с которыми не привыкли считаться, действуют по своим меркам и убеждениям. Таким образом беседа пока отложена. Впереди суд безобразный и незаконный с уже принятым заранее решением не в мою пользу.

Но мы пойдем дальше.

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