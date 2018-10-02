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Московский листок

Путин обошел Трампа в рейтинге брехни

Опубликовано 02.10.2018 в разделе комментариев 6

путин выборы
Путин обошел Трампа в рейтинге брехни

Владимиру Путину в мире доверяют больше, чем Дональду Трампу, пишут российские СМИ, приводя результаты опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center. Вот они: Путину доверяют 30% респондентов, у председателя КНР Си Цзиньпина — 34%, у канцлера Германии Ангелы Меркель — 52 процента, а Трампу доверяют только 27% опрошенных, и правда меньше, чем Путину.

Но в чем радость? Что Путин второй от конца?

Вот Меркель сидит во власти почти столько же, сколько и наш, а доверяют ей чуть не вдвое больше, нежели нашему. Почему?

А у Путина рейтинг доверия внутри страны, вообще-то, падает. Да и с чего доверять-то? Человек несколько лет назад обещал, что при его правлении пенсии не поднимутся - и потом поднял. А у нас не Германия, люди бедно живут, без пенсий никак. Так с чего ему доверять?

И так если не во всем, так во многом. Даже в деле со Скрипалями - тоже ведь вранье кругом, хотя, конечно, история смешная, не такая страшная, как пенсионная реформа.

Трамп, наверно, врет еще больше? Хотя вроде не врет - дурит, чудит, но вот чтоб так взял и соврал... Нет, пока не было.

Почему Путину, который врет, доверяют больше, чем Трампу? Ну, может, потому что жулик за рулем лучше, чем откровенный сумасшедший. Да совершенно неважно, почему.

Важно, почему нам новость, что американскому и российскому президенту доверяют всего меньше трети населения нам преподносится как победа второго над первым?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
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Нет таких высот, которые бы не взяли коммунисты!
Крамольник написал 02.10.2018 10:01
Так что ждем, когда рейтинг "бывшего члена КПСС" Путина взлетит до уровня выше фрау Меркель.
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(без названия)
киргуду написал 02.10.2018 09:54
если бы российские сми задавали вопросы возникшие у народа, на которые нужно быстро ответить без подготовки....как каком месте был бы рейтинг по доверию путина?...правильно,на самом последнем на планете!
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(без названия)
стоик1213 написал 02.10.2018 09:45
Лучше бы российские СМИ совсем молчали, начиная с недалекой Захаровой, было бы больше пользы?
Власть с помошью СМИ окончательно себя опозорила?
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(без названия)
стоик1212 написал 02.10.2018 09:43
Разве важно, что пишут российские СМИ?
Кто этому верит?
.
Почему создали репрессивную машину, потому что люди уже не верят СМИ?
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(без названия)
опять меняют реальность? написал 02.10.2018 09:39
Создаем оператора,Баранофф?
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(без названия)
опять меняют реальность? написал 02.10.2018 09:32
Ах вон оно что.Самолет в Сирии сбили?
18 числа страна проснулась в гневе?
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