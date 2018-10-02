Путин обошел Трампа в рейтинге брехни

Владимиру Путину в мире доверяют больше, чем Дональду Трампу, пишут российские СМИ, приводя результаты опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center. Вот они: Путину доверяют 30% респондентов, у председателя КНР Си Цзиньпина — 34%, у канцлера Германии Ангелы Меркель — 52 процента, а Трампу доверяют только 27% опрошенных, и правда меньше, чем Путину.

Но в чем радость? Что Путин второй от конца?

Вот Меркель сидит во власти почти столько же, сколько и наш, а доверяют ей чуть не вдвое больше, нежели нашему. Почему?

А у Путина рейтинг доверия внутри страны, вообще-то, падает. Да и с чего доверять-то? Человек несколько лет назад обещал, что при его правлении пенсии не поднимутся - и потом поднял. А у нас не Германия, люди бедно живут, без пенсий никак. Так с чего ему доверять?

И так если не во всем, так во многом. Даже в деле со Скрипалями - тоже ведь вранье кругом, хотя, конечно, история смешная, не такая страшная, как пенсионная реформа.

Трамп, наверно, врет еще больше? Хотя вроде не врет - дурит, чудит, но вот чтоб так взял и соврал... Нет, пока не было.

Почему Путину, который врет, доверяют больше, чем Трампу? Ну, может, потому что жулик за рулем лучше, чем откровенный сумасшедший. Да совершенно неважно, почему.

Важно, почему нам новость, что американскому и российскому президенту доверяют всего меньше трети населения нам преподносится как победа второго над первым?

А.Б.