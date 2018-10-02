Коммунальщиков Челябинска будут судить, а собянинский мусор пока неподсуден в Подмосковье

Правоохранительные органы в Челябинске возбудили 22 административных дела на коммунальщиков, которые не исполняют свои обязанности по вывозу бытового мусора с контейнерных площадок. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

25 сентября администрация Челябинска ввела режим чрезвычайной ситуации: во дворах скопился бытовой мусор, который отказались вывозить подрядчики. После этого власти привлекли новых подрядчиков, которым выделили 14 миллионов рублей на очистку контейнерных площадок. За прошедшую неделю из города вывезли более девяти тысяч тонн мусора, тогда как ранее вывозилось 4-4,5 тонны. По данным областной прокуратуры, по состоянию на понедельник 56 из 2700 площадок остаются неубранными.

"В отношении управляющих организаций и организаций, осуществляющих перевозку твердых бытовых отходов, возбуждено 22 дела об административных правонарушениях", - говорится в сообщении. В связи со сложившейся ситуацией в Челябинскую область направлена группа работников управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. Им поручено проанализировать сложившуюся обстановку и во взаимодействии с руководством и аппаратом облпрокуратуры принять дополнительные организационные меры.

23 сентября в городе был введен режим повышенной опасности из-за того, что после закрытия городской свалки, работавшей с 1989 года, часть компаний отказались вывозить бытовые отходы на полигон в поселок Полетаево, ссылаясь на убытки из-за выросших расходов на дорогу. При этом полигоны в поселке Урефты и Копейске официально отказались принимать мусор из Челябинска. Среди взбунтовавшихся компаний были в том числе и бывшие хозяева мусорного бизнеса, которым принадлежала закрытая городская свалка.

Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") в отношении неустановленных лиц из администрации Челябинска и руководства, отвечавшего за вывоз мусора предприятия "Горэкоцентр". Ранее суд по иску Росприроднадзора аннулировал лицензию МУП "Горэкоцентр" "за нарушения в работе городской свалки". 26 сентября полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому нормализовать ситуацию с вывозом бытового мусора за три дня.

От редакции: Вывоз мусора - это экологический уровень-минимум, который заметен горожанам. Да, неприятно, когда не вывозят. А вот что потом происходит, когда всё же вывозят? Что с этим мусором потом становится? Этот вопрос стоит остро и в Москве. Просто вывезти из города и свалить в другом месте - недопустимое варварство. Однако именно так поступают в нашем мегаполисе до сих пор, не переходя ни на раздельный сбор, ни на сортировку.

Конечно, так выгоднее буржуазии, которая получает огромные деньги не только на вывоз, но и на сортировку мусора - банальное воровство городских сборов процветает в Подмосковье и приводит к локальным экологическим катастрофам, как под Волоколамском, в Кучино. Кого и когда за это будут судить? Воробьёв вроде как "пересидел" протесты, взял измором - но проблемы не решил, конечно. И голландские специалисты ничего кроме пакетика-купола для укрывания мусора - не предложили. А им заплатили сотни миллионов, сотни из бюджета Подмосковья! Но народ-долготерепец "скушал" такое "решение" проблемы, дистанцировался...

Д.Ч.

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