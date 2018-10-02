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Московский листок

Составные московского счастья: молоко, хлеб, мясо

Опубликовано 02.10.2018 в разделе комментариев 1

выборы собянин бюджет доходы
Составные московского счастья: молоко, хлеб, мясо

По данным Мосгорстата, в тройку продуктов, на которые москвичи больше всего потратили денег, вошли хлеб, мясо и молоко: в 2017 году их месячная стоимость для одного жителя столицы в среднем составила 1 тысячу, 2,4 тысячи и 1,2 тысячи рублей соответственно. 

Меньше всего денег у жителей столицы ушло на картофель, сахар и сладости, яйца и растительное масло – по состоянию на прошлый год, в месяц за эти продукты один москвич отдал от 90 до 274 рублей.

***

А еще по данным CNN российская столица вошла в десятку лучших мест на планете для осеннего туризма, о чем гордо сообщил уже не Мосгорстат, а сам мэр Москвы Собянин.

Оно и понятно - осенью народец закупается дешевой картошкой и прочими дарами полей и огородов, а музеи и парки, соответственно, стоят свободные. Американцу, который видит картошку только в пакетике из МакДональдса, самый туризм.

Однако ж сильно счастливым назвать город, где жители осовные расходы несут по мясу, молоку и хлебу, язык как-то не поворачивается. Ну да я ж не мэр...

Но ведь есть города на планете, где люди тратят деньги на шотландский виски и автомобили, последние модели одежды и походы в галерею Уффици. Наверно, есть. Я не знаю, у меня молоко, картошка, огурцы. Грибы вот могу собирать, тоже хорошее дело, увлекательное. Какая мне Сикстинская капелла...

Анатолий Баранов 



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Всего комментариев к статье: 1
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Крон-принц АнтошкаЫу написал 02.10.2018 13:15
Да нормально . Каши вообще копейки стоят и овощи с фруктами, я и имею ввиду перловка, манка, ядрица, греча, фасоль, капуста, морковка, лук, свекла.
На дачах растет турнепс, репа, редька, укроп.
Полезно есть мясо раз в неделю или два, и тогда проживешь на десять лет больше, то есть до пенсии.
Идет правильная политика насаждения правильного образа жизни. Пить, курить, секс гомо, онанизм, наркота запрещены! По тв только православие и значит спокойствие , без раздражения.
Медицина бесплатна, русские лекарства дешевые.
Все деньги ушли на Приднестровье, Крым, КНДР, абхаз, осетин, Венесуэла. Сейчас откажут в долларах и евро, перейдем на деньги Социалистических Республик Донецка, Луганска, Кореи и Венесуэла.
Бедно и долго будем жить, главное свободным быть от рекламы Бикмаков и Коки Колы.
Пи. Си.
Анатолий Юрьевич просто дебилоид. Лживый. Гадина. Из-за таких м разей и оказалась страна у разбитого корыта. Все деньги ушли на Красножопые экивоки. От рака люди умирают, сгорают как спички и врачи рады бы помочь, но все ушло на Крымнаш, Новороссию и прочий бред ленинистов выродков.
Пенсий не будет, краснозадые нелюди вынудили потратить государство на Абхазию и танк Армата.
И как с гуся вода, наглая жирная морда барана выродка по рождению.
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