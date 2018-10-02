Составные московского счастья: молоко, хлеб, мясо

По данным Мосгорстата, в тройку продуктов, на которые москвичи больше всего потратили денег, вошли хлеб, мясо и молоко: в 2017 году их месячная стоимость для одного жителя столицы в среднем составила 1 тысячу, 2,4 тысячи и 1,2 тысячи рублей соответственно.

Меньше всего денег у жителей столицы ушло на картофель, сахар и сладости, яйца и растительное масло – по состоянию на прошлый год, в месяц за эти продукты один москвич отдал от 90 до 274 рублей.

***

А еще по данным CNN российская столица вошла в десятку лучших мест на планете для осеннего туризма, о чем гордо сообщил уже не Мосгорстат, а сам мэр Москвы Собянин.

Оно и понятно - осенью народец закупается дешевой картошкой и прочими дарами полей и огородов, а музеи и парки, соответственно, стоят свободные. Американцу, который видит картошку только в пакетике из МакДональдса, самый туризм.

Однако ж сильно счастливым назвать город, где жители осовные расходы несут по мясу, молоку и хлебу, язык как-то не поворачивается. Ну да я ж не мэр...

Но ведь есть города на планете, где люди тратят деньги на шотландский виски и автомобили, последние модели одежды и походы в галерею Уффици. Наверно, есть. Я не знаю, у меня молоко, картошка, огурцы. Грибы вот могу собирать, тоже хорошее дело, увлекательное. Какая мне Сикстинская капелла...

Анатолий Баранов