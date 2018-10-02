Скрипаль оказался ватником

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль «изначально» не поверил, что его могли отравить российские спецслужбы, сообщает The Guardian, в своей книге написал журналист ВВС Марк Урбан.

По словам журналиста, который общался со Скрипалем перед отравлением и после него, перебежчик «изначально неохотно» верил в то, что на его жизнь покушались бывшие коллеги по ГРУ. Урбан объясняет это «бессовестным национализмом» Скрипаля. Так, журналист обращает внимание на то, что во время серии встреч летом 2017 года шпион много смотрел прокремлевский Первый канал, поддерживал действия России на Украине и присоединение Крыма.

Тогда же шпион заявлял Урбану, что не считает, будто находится в опасности, однако не намерен делать каких-либо публичных заявлений, чтобы его дочь Юлия могла и дальше навещать его в Великобритании.