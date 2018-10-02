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Московский листок

Скрипаль оказался ватником

Опубликовано 02.10.2018 в разделе комментариев 1

Скрипаль оказался ватником

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль «изначально» не поверил, что его могли отравить российские спецслужбы, сообщает The Guardian, в своей книге написал журналист ВВС Марк Урбан.

По словам журналиста, который общался со Скрипалем перед отравлением и после него, перебежчик «изначально неохотно» верил в то, что на его жизнь покушались бывшие коллеги по ГРУ. Урбан объясняет это «бессовестным национализмом» Скрипаля. Так, журналист обращает внимание на то, что во время серии встреч летом 2017 года шпион много смотрел прокремлевский Первый канал, поддерживал действия России на Украине и присоединение Крыма.

Тогда же шпион заявлял Урбану, что не считает, будто находится в опасности, однако не намерен делать каких-либо публичных заявлений, чтобы его дочь Юлия могла и дальше навещать его в Великобритании. 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1212 написал 02.10.2018 13:06
&#171;Если бы даже перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, то так, как это было сделано, сделано непрофессионально. Поэтому я могу еще раз подтвердить, что это была грубо сколоченная и сшитая провокация&#187;, &#8212; отметил Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/02/10/2018/5bb329f79a794752898ae6e0?from=main
.
Пусть Нарышкин объснит почему непрофессионально сожгли сотни детей Беслане и отравили сотни людей на Дубровке?
Тогда кто-то поверит в профессионализм их спецслужб?
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