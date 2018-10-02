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Московский листок

Каталонцы под лозунгом "Не забудем, не простим" теснят монархию и полицию

Опубликовано 02.10.2018 в разделе комментариев 0

испания монархия республика каталония

Акции протеста в Барселоне, начавшиеся 1 октября в годовщину референдума о независимости Каталонии, привели к столкновениям с полицией. 

Митингующие собрались к вечеру 1 октября у зданий парламента страны и Национальной полиции Испании, сообщает La Vanguardia. Они выкрикивали лозунги в поддержку независимости Каталонии, освистывали выходивших из парламента депутатов и бросали в полицейских бумажные самолетики, банки, бутылки, яйца, сносили железные ограждения. В итоге правоохранители начали теснить протестующих и применили к ним силу. 

По официальным данным, в демонстрациях приняли участие около 180 тысяч человек. Они требовали отставки главы женералитета Кима Торры и советника по безопасности Микеля Буча, уточняет РИА "Новости".

Правоохранителям пришлось отступить в здание парламента, на дверях которого радикалы вывесили плакаты с требованием построить республику. При начатой в 22:15 (23:15 по Москве) зачистке площади полицейские применяли резиновые дубинки и страйкбольное оружие. Через час протестующие ушли от здания парламента, однако столкновения продолжились на улицах Барселоны. Около 23:00 радикалы начали возводить баррикады у Триумфальной арки из металлических заграждений и мусорных контейнеров.

В Жироне участники акции протеста попытались снести ограждения перед зданием представительства каталонского правительства провинции и преодолеть полицейский кордон. В митинге принимали участие около тысячи человек. 

Ранее 1 октября активисты "Комитета обороны республики" блокировали железнодорожные пути и автомагистрали на северо-востоке региона, требуя провести новое голосование по статусу Каталонии. В частности, в городах Льейда и Барселона была заблокирована трасса AP-7 - главная автомагистраль из Восточной Каталонии во Францию. Тысячи студентов пришли в центр Барселоны, чтобы принять участие в акциях протеста. Со здания представительства женералитета в Жироне демонстранты сорвали флаг Испании, вывесив вместо него Эстеладу - неофициальный флаг каталонских земель. 

Митинги в Каталонии начались на прошлой неделе. В субботу, 29 сентября, в Барселоне шестеро протестующих были задержаны в ходе столкновения с полицейскими. 14 человек получили ранения. 

Прошли студенческие протесты и массовые демонстрации. В городе Сант-Жулия-де-Рамис, где год назад должен был проголосовать бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон, оппозиция обращается к сторонникам с баннерами "Не забудем, не простим". 

В Twitter опубликованы фотографии, на которых тысячи студентов направляются к центру Барселоны, чтобы принять участие в акциях протеста.

Позднее железнодорожная компания Renfe сообщила в Twitter о разблокировании железнодорожных путей на вокзале в Жироне. 

Глава испанского Министерства иностранных дел Жозеп Баррель в ответ на протесты призвал каталонское руководство обеспечить порядок в автономном сообществе, а лидеры оппозиционных Народной партии и центристской партии "Граждане" Пабло Касадо и Альберт Ривера потребовали от испанского правительства вновь ввести в Каталонии прямое правление Мадрида. 

Между тем бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон, в настоящее время скрывающийся от испанских властей в Бельгии, осудил действия радикалов. "Если они используют насилие, они не (движение) 1О (1 октября). Мы его проводили с открытыми лицами и мирно", - написал в Twitter вечером 1 октября. 

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. 90% участников голосования высказались за независимость. В Мадриде считают этот референдум нелегитимным и отказываются признавать его результаты. 

Ряд организаторов референдума были осуждены по обвинению в сепаратизме. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон был вынужден уехать из страны, где его обвинили в подстрекательстве к бунту, что карается в Испании 30 годами лишения свободы. Сейчас он находится в Брюсселе, где получил политическое убежище.

От редакции: Конечно, у них не 25-летие расстрела парламента, но баннер "Не забудем, не простим" - делает выступления каталонцев очень родными грядущим акциям левопатриотической оппозиции в Москве - памяти Чёрного Октября 1993. Ведь и тогда республика (РСФСР) в лице Верховного Совета противостояла царю, приватизации, центральной власти - которая с устранением Верховного Совета и самой Конституции и стала практически монархией. Получив особые полномочия ещё в декабре 1991-го, Ельцин последовательно устранял все преграды с пути приватизации, то есть кражи республиканской социалистической собственности. И последней преградой была - Республика и защищавший её Парламент. Если каталонцы продержатся на улицах до 3-го, до завтра - надо будет обязательно выразить им солидарность на наших акциях в Москве.

Д.Ч.

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