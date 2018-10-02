Замгубернатора Агибалова уволят со второй попытки, но уже без "бронзового" парашюта

Сотрудники прокуратуры по Воронежской области начали проверку по заявлению исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области Юрия Агибалова, который попросил проверить законность назначенных ему выплат в размере 23 окладов. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора по Воронежской области Михаил Усов.

"Сегодня в прокуратуру обратился Юрий Агибалов, и нами начата проверка. Он попросил проверить законность действий, произведенных в отношении него с 15 по 17 сентября. Мы проводим проверку законности по факту выплаты вице-губернатору компенсации в связи с увольнением на пенсию", - сказал Усов. По его словам, Агибалов таким образом попросил проверить информацию, ранее сообщенную в СМИ.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что уволенному с 15 сентября в связи с выходом на пенсию Юрию Агибалову было назначено вознаграждение в размере 23 окладов и доплата к страховой пенсии в размере 75% от среднего заработка. При этом два дня спустя Агибалов был вновь принят на работу на должность замгубернатора с выплатой ежемесячных премий.

Как позже объяснили в правительстве области, такое решение было принято в соответствии с законом о государственных должностях Воронежской области, постановлением правительства региона 2015 года о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к страховой пенсии по старости, а также по решению комиссии правительства Воронежской области по пенсионному обеспечению за выслугу лет от 16 сентября 2018 года.

В понедельник в правительстве Воронежской области заявили, что исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области Юрий Агибалов освободит занимаемую им должность с 8 октября, и в состав нового правительства Воронежской области он не войдет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что выплаты чиновнику были назначены законно. По данным "Интерфакса", Гусев пояснил, что 14 сентября к нему обратился врио замгубернатора с просьбой уволить его с госслужбы в связи с истечением полномочий. 15 сентября такой указан был подписан, и он касался всех членов действующего правительства.

"Весь действующий состав был переназначен. Делали это осознанно, так как в переходный период много распорядительных документов, хотелось, чтобы этот процесс контролировал человек, который имеет большой опыт. Но в новый состав правительства Агибалов входить не был намерен. Таких разговоров с ним не было", - отметил Гусев. По его словам, правильнее было бы сделать эти выплаты в момент указа о назначении нового состава правительства.

Скандал федерального уровня вокруг выплат Юрию Агибалову разразился в субботу, 29 сентября. Telegram-канал «Незыгарь» распространил копии документов, согласно которым 15 сентября врио вице-губернатора был отправлен на пенсию с выплатой «золотого парашюта» в размере 23 должностных окладов. А уже через два дня он вновь вернулся на работу в качестве исполняющего обязанности с доплатой к окладу в размере 310% и бессрочной надбавкой к пенсии в размере 75% от денежного содержания. По расчетам авторов Telegram-канала, таким образом Агибалов мог получать до 500 тыс. руб. в месяц.

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