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Московский листок

Четыреста выведенных из Турции миллионов долларов потребовали ареста 400 подозреваемых

Опубликовано 02.10.2018 в разделе комментариев 1

коррупция турция кризис доллар
Четыреста выведенных из Турции миллионов долларов потребовали ареста 400 подозреваемых

Правоохранительные органы Турции задержали 417 человек, подозреваемых в выводе в зарубежные банки около 2,5 млрд лир (419 млн долларов), сообщает агентство Anadolu. Следствие установило, что с 1 января 2017 года они провели более 28 тыс. банковских переводов на сумму от 5 тысяч лир (850 долларов) каждый. 

Полицейские рейды и обыски начались по всей Турции утром во вторник, 2 октября. Силовики задержали более четырех сотен подозреваемых в экономических преступлениях. Позже Стамбульский уголовный суд вынес постановление об аресте, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Habertürk. 

Задержанные подозреваются в отмывании денег, действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе страны. Установлено, что среди получателей этих переводов - по большей части, иранцы, проживающие в США. 

По данным турецких властей, подозреваемые получали комиссию за проведение сделок. В случае выдвижения обвинений на подозреваемых могут быть заведены уголовные дела по ряду статей УК Турции, в том числе об отмывании денег, создании преступной группировки, а также они могут быть обвинены в нарушении закона "о предотвращении финансирования терроризма", сообщает ТАСС. 

В США в мае суд Манхэттена приговорил к 32 месяцам лишения свободы высокопоставленного менеджера турецкого банка Halkbank Мехмета Хакана Атилу. По сведениям властей, эта кредитная организация была задействована в операции по обходу санкций против Ирана в финансовой сфере. По данным экспертов, иранцы активно выводят средства в другие страны, становясь резидентами других государств.

Напомним, 14 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причины трудностей в турецкой экономике и падения курса национальной валюты носят политический характер, сообщает Анатолийское агентство новостей. "За этой проблемой стоят исключительно политические мотивы", - сказал турецкий лидер во время выступления в Анкаре. 

По словам Эрдогана, резкое падение курса турецкой лиры к доллару стало "попыткой экономического убийства" Турции, передает РБК. По его словам, в стране сложилась непростая ситуация из-за заявлений США, после которых Турция столкнулась с "гнусной экономической атакой". Эрдоган отметил, что за 15 лет уровень инфляции в стране никогда не соответствовал поставленным целям Центробанка, но после повышения базовой процентной ставки Турция увидит "результат независимости" регулятора. Комментируя ситуацию с процентными ставками, турецкий лидер подчеркнул: "Мое терпение имеет свои пределы". 

Президент пояснил, что основная причина нынешних экономических трудностей - нежелание Турции выполнять требования США, не уважающих турецкий суверенитет. 

 

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Всего комментариев к статье: 1
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КТФ написал 02.10.2018 14:43
На полях истории вовчику рядом не сидеть с Эрдоганом
Слишком мелок и ничтожен
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