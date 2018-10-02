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Московский листок

Лекарств не хватает, а патриотам они и без надобности

Опубликовано 02.10.2018 в разделе комментариев 0

медицина лекарства
Лекарств не хватает, а патриотам они и без надобности

Большинство российских врачей (68 процентов), принявших участие в исследовании Общероссийского народного фронта, заявили о случаях нехватки лекарств в больницах, сообщает ТАСС.

68 процентов опрошенных медиков заявили, что в 2018 году некоторым пациентам не выписывали льготные рецепты, так как нужного препарата не было в аптеках. По данным агентства, таки же результаты показал опрос 2016-2017 годов.

71,7 процента опрошенных российских врачей заявили о нехватке лекарств в больницах.

Еще 30 процентов респондентов заявили, что руководство некоторых больниц заставляет врачей выписывать только конкретные лекарства.

По словам каждого пятого респондента (21,3 процента), в некоторых медицинских учреждениях не хватает обезболивающих для онкобольных.

***

Нешто клевещут на нашу действительность, анафемы? Что с них взять-то, с лекаришек, когда они лягушек режут в своих университетах?

Лекарств им не хватает!

А чему государство их учило, готовило? Разве к легкой жизни? С лекарствами-то всякий лечить сможет, таблетку в рот засунул, водичной запил - и здров! А ты вот без таблеток попробуй, силой воли и верой в наше великое дело.

Не зря наш минздрав повыгонял половину этих докторишек, надо бы и вторую половину выгнать. А лечат пусть патриоты из ОГФ, например. Партия "Единая Россия". Росгвардия, в конце концов.

А душевные болезни пусть ФСБ исцеляет, им привычно.

От таблеток же ихних однова вред сплошной и несварение. На крайний случай, как советовал главный санитарный врач Онищенко, можно и коры осиновой заварить. Осины-то им покамест хватает? Заодно и повеситься.

И рукоблудием заниматься нечего, а то норовят все ручонками-то шаловливыми... Девки с девками спят, мужики с мужиками, а от этого самая зараза и происходит. 

Опять же очень хорошие у нас сейчас услуги кладбища оказывают, помирать даже и не страшно совсем. 

А.Б.



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