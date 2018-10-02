Бывший бизнес-партнёр силовигарха Якунина пройдёт по "делу Захарченко"

Басманный суд Москвы отправил под арест совладельца "Группы компаний 1520" (в прошлом - крупнейший подрядчик РЖД) и члена совета директоров "Интерпрогрессбанка" (ИПБ) Валерия Маркелова, задержанного накануне в Сочи. Следствие ходатайствовало перед судом о заключении под стражу совладельца компании "1520" Валерия Маркелова по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.

Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) полковнику Дмитрию Захарченко, передает "Интерфакс". "Суд постановил: избрать в отношении Маркелова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 декабря", - огласила решение судья Елена Ленская. Согласно материалам суда, Маркелову инкриминируется дача особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, бизнесмен "с ноября 2007 года по август 2016 года совершил умышленные действия, непосредственно направленные на дачу взятки должностному лицу, которым являлся Захарченко, в составе организованной группой совместно с Ушеровичем, Моториным и Станкевичем". Ранее однофамильцы перечисленных лиц - Борис Ушерович (совладелец ИПБ и вместе с Валерием Маркеловым совладелец "Группы компаний 1520"), Дмитрий Моторин, а также бизнесмен Иван Станкевич - упоминались в СМИ в контексте "дела Захарченко".

Кроме того, следствие считает, что посредником при передаче полковнику Дмитрию Захарченко взятки в размере 2 млрд рублей был бывший адвокат из Ростова-на-Дону Виктор Белевцов, который подозревается по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Об этом сообщил следователь в Басманном суде в Москве во вторник, передает ТАСС. Согласно заявлению следователя, возможными соучастниками дачи взятки были член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, совладелец группы "1520" Михаил Ушерович, предприниматель Дмитрий Моторин.

Сам же Маркелов назван инициатором регулярных передач взяток Захарченко в период с 2007 по 2016 годы.

Адвокат Маркелова Роман Воронин, выступая в суде, пояснил, что в материалах дела в отношении его подзащитного речь идет об "астрономических" суммах.

Как полагают оперативники, большая часть средств, изъятых на секретной квартире Захарченко (более 9 млрд рублей), поступила ему от Маркелова и связанных с ним лиц. Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен, - рассказал источник агентства "Росбалт".

Также предполагается, что полковник Захарченко выполнял функции своеобразного главы службы безопасности группы компаний, созданных Маркеловым и другими лицами. За это он получал солидную фиксированную "зарплату", в впоследствии - и долю от прибыли группы компаний.

Опубликованный в феврале 2018 года российским изданием журнала Forbes очередной рейтинг "Королей госзаказа" поставил ГК "1520" на первое место. Из рейтинга следует что в общей сложности Крапивин, Маркелов и Ушерович и их деловые партнеры выиграли господряды на 218 млрд рублей. Маркелов является совладельцем около 20 коммерческих организаций.

В августе 2018 года, напоминает РБК, досудебное соглашение заключил банкир Владимир Антонов, который обвиняется в хищениях средств банка "Советский". В рамках сделки со следствием он не только признал вину в выводе средств из кредитного учреждения, но и сообщил о других, известных ему фактах преступной деятельности.

В частности, Антонов рассказал, что тесно сотрудничал с Валерием Маркеловым, через подконтрольные финансисту банки "отмывались" и "обналичивались" миллиардные суммы, поступающие от РЖД.

Дмитрий Захарченко не стал в этот раз отпираться и, по словам источника агентства, дал "частичные" показания о своих взаимоотношениях с Маркеловым. Проверив эти данные и сопоставив их с информацией, полученной ранее, СК РФ И ФСБ приняли решение о задержании Маркелова, который находился в Сочи на автогонках.

Туда, бизнесмен прилетел посмотреть выступления сына Артема Маркелова, который претендует на место в команде "Формулы-1". Издание отмечает, что Маркелов-младший считается так называемым "рента-драйвером", то есть спортсменом, который пробивается в элиту автоспорта благодаря спонсорской поддержке. В настоящее время он выступает в классе пониже, "Формуле-2". На его болиде нанесены рекламные надписи "1520" и компании "Мобойл" (еще один из активов Валерия Маркелова). Во время выступлений в Сочи Маркелов-младший занял 12-е место.

Напомним, в мае обнаружилось, что около 5 млн долларов из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко, оказались похищены, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на письмо Следственного комитета РФ.

В документе СКР просит менеджера ПАО "Сбербанк" сообщить сведения о сотрудниках, которых задействовали при пересчете изъятых у Захарченко миллиардов. Отмечается, что пересчет денег производился с 27 апреля по 2 мая в кассово-инкассаторском центре "Волгоградский". Средства представитель СК передал начальнику вышеуказанного центра в 44 коробках.

В настоящее время по факту их хищения проводится проверка. Она поручена генерал-майору юстиции, следователю по особо важным делам при председателе СКР Криворотову.

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